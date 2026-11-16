Vinícius y Endrick, con el reto de dar una alegría a Brasil tras el chasco de Japón

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, adelantó que quiere aprovechar el amistoso contra Singapur (puesto 148 en la clasificación de la FIFA) para mover el banquillo y darle oportunidad a jugadores novatos, con la idea de montar “la selección más competitiva del mundo”.

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Por lo visto en los entrenamientos en Singapur, se esperan siete cambios en el once brasileño, aunque en el sector ofensivo solo habrá una novedad, la entrada de Endrick en el lugar de Raphinha, que recibió una tarjeta roja en el encuentro contra Japón.

A su lado estarán Estêvão y Vinícius, quien anotó dos goles de bandera contra Japón y supuso la mejor noticia para un juego gris de la Canarinha.

Una actuación que ha desencadenado duras críticas hacia el trabajo de Ancelotti, encabezadas por Romario, quien pidió la destitución del preparador italiano.

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Ancelotti respondió con autocrítica: “Me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero mi evaluación es que no es suficiente. Tengo que hacer más y voy a hacer más”, dijo en la rueda de prensa en la víspera del partido.

Uno de los sectores que más críticas reciben en Brasil es la creación de juego. Para este partido, los responsables por esa función serán Bruno Guimarães, mediocampista del Arsenal, un jugador de perfil ofensivo como Rayan y el mediocentro João Gomes.

El propósito de Ancelotti será generar volumen de juego para arrinconar a Singapur, una selección débil que viene de encajar una goleada por 4-1 contra Paraguay.

El técnico adelantó que este será el último experimento que hará con Brasil. A partir de los próximos amistosos, previstos para marzo, se centrará en montar un equipo titular competitivo de cara a la Copa América de 2028.

Alineaciones probables

Singapur: Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Hariss Harun, Jacob William, Safuwan Baharudin; Kyoga Nakamura, Uiyoung Song, Shah Shahiran, Farhan Zulkifli, Harhys Stewart; Ilhan Fandi. D.T.: Gavin Lee.

Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesús, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães, Rayan; Estêvão, Endrick y Vinícius Júnior. D.T.: Carlo Ancelotti.