ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 09:35

Davies sufre una nueva lesión muscular y será baja en el Bayern por tiempo no definido

Imagen sin descripción

Berlín, 16 nov (EFE).- El internacional canadiense Alphonso Davies sufrió un desgarro muscular en el muslo izquierdo y será baja por tiempo todavía no definido, informó su club, el Bayern Múnich, a través de su página web.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La lesión se produjo el en el partido de Canadá contra Guatemala el fin de semana y fue confirmada por los médicos del Bayern después de que el jugador regresara a Múnich.

Davies se ja visto perseguido por las lesiones musculares y es el cuarto desgarro que sufre en el curso de tres años. La nueva lesión se produjo durante un esprint sin intervención de un contrario.

Las frecuentes lesiones de Davies llegaron al Bayern a fichar al lateral izquierdo Nathaniel Brown que se convirtió en un competidor interno del canadiense en su demarcación habitual.

Justo la llegada de Brown coincidió con una explosión de rendimiento de Davies que, además, se había estabilizado físicamente y había vuelto a ser importante para el equipo bávaro.

La racha de lesiones que ha sufrido al Bayern ha llevado con frecuencia a que Brown y Davies estén juntos en el campo. Davies cubriendo la baja de Luis Díaz como extremo izquierdo y Brown con frecuencia en la media punta -ante la ausencia de Serge Gnabry, Jamal Musiala e Ismael Saibari- mientras que en el lateral izquierdo suele estar Josip Stasinic.

Ahora, la baja de Davies complicará el puzzle del entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que espera el regreso de Gnabry y Musiala cuya recuperación ya está avanzada.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
03
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
04
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
05
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más

Te puede interesar