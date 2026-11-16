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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 07:30

El Betis ya mira al derbi sin internacionales y con Cucho

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Sevilla, 16 nov (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini ya mira al derbi del próximo sábado ante el Sevilla en el Ramón Sanchez Pizjuán aún sin sus nueves internacionales y con el colombiano Cucho Hernández entrando ya en el trabajo con el grupo con las miras en el duelo de máxima rivalidad sevillana.

Por EFE
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Cucho ya se ejercita sobre el césped aunque sin balón desde la pasada semana y este lunes ya ha comenzado la sesión y, según se ha visto en los minutos iniciales abiertos a los medios, ha hecho trabajo parcial con el resto de sus compañeros en el proceso paulatino de recuperación de la lesión en el sóleo izquierdo que sufrió el pasado 17 de octubre ante el Barcelona.

La presencia del punta cafetero en el derbi supone una importante baza en el juego de ataque de los de Pellegrini, quien en ausencia de Hernández ha tenido al irlandés Troy Parrott como único delantero centro específico con la opción de utilizar en ese puesto al polivalente Aitor Ruibal.

Ruibal fue el '9' en la agónica clasificación copera ante el Navalcarnero, partido en el que el uruguayo Facundo Bernal cumplió su cuarto partido de sanción por su expulsión ante el Barcelona, aunque es uno de los nueve internacionales que deberán ir incorporándose a lo largo de esta semana.

Los nueve son, además de Facundo Bernal, Troy Parrott, Álvaro Fidalgo (México); Álvaro Valles y Marc Roca, quienes no han debutado con España en su primera convocatoria; el colombiano Nelson Deossa, quien sí se ha estrenado con su selección; el marroquí Ez Abde y los españoles sub-21 Manu González y Ángel Ortiz.

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