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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 00:05

El Monterrey derrota al Pachuca y se clasifica a la final del Apertura de mujeres

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Monterrey (México), 15 nov (EFE).- Las Rayadas de Monterrey se recuperaron de un bajo rendimiento en el primer tiempo para vencer este domingo por 3-2 a las Tuzas de Pachuca y clasificarse a las semifinales del Apertura del fútbol mexicano femenino.

Por EFE
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La costarricense Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez anotaron por las regias de la entrenadora francesa Amandine Miquel, luego de que el Pachuca de la española Monserrat Tomé saliera delante con dianas de Paola García y la brasileña Aline Gomes.

Las Tuzas fueron dueñas de la primera parte. Después de perder por 0-1 el partido de ida, salieron en busca de goles y pronto comenzaron a dominar.

En el minuto 10, Gomes le puso una asistencia a García, quien sacó provecho de la pobre marca y con un golpe de derecha puso el 0-1.

La brasileña Eudimilla estrelló el balón en el poste en el 20 y unos segundos después, le dio un pase a Gomes, letal con el remate de zurda, el 0-2.

Monterrey reaccionó y en el 32 estuvo cerca de descontar. La española Lucía García se acercó al área con balón dominado, pero la defensora Kenti Robles apareció oportuna y le cerró los espacios.

En la segunda parte, las Rayadas pasaron por encima del rival.

Del Campo aceptó un servicio de Lucía García; disparó de cabeza y metió la pelota en la red en el 47; García anotó de derecha en el 69 y Godínez lo hizo desde fuera del área en el 81 para darle a Monterrey una victoria por 4-2 en la serie.

Ayer, las Pumas UNAM y las Chivas de Guadalajara se convirtieron en los primeros equipos semifinalistas.

Con dos goles de la portuguesa Stephanie Ribeiro y los demás de la costarricense Priscila Chinchilla, de Monserrat Hernández y de Elena Sainz, las Pumas golearon por 0-5 al Tigres UANL, el equipo más ganador de la liga, con 11 finales, siete de ella ganadas.

Después la colombiana Farlyn Caicedo convirtió un gol, pero fue insuficiente para el Juárez FC, que empató 1-1 con el Guadalajara y quedó eliminado.

Un gol de Alicia Cervantes rescató la igualada para las Chivas que, después de un 0-0 en el partido de ida, se clasificaron por haber terminado mejor en la fase de grupos.

El cuarto semifinalista quedará decidido este domingo, cuando el América visitará al Toluca, al que goleó por 3-0 en el encuentro de ida.

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