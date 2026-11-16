Jürgen Klopp asegura que Infantino es incluso peor que Blatter

“Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido”, dijo Jürgen Klopp, citado por la segunda cadena de televisión pública ZDF durante una rueda de prensa previa al partido este lunes de la selección alemana contra Países Bajos, al tiempo que afirmó: “No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Sepp Blatter, e (Infantino) se las apañó para conseguirlo”.

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El seleccionador alemán señaló convencido que “sin duda hay gente a la que le preocupa el futuro del fútbol y que no tiene intereses económicos vinculados a ello” y que “si se unieran, si uno de ellos llegara a ser presidente, sería de gran ayuda”.

Como posible rival, Klopp mencionó al francés Arsène Wenger, que trabaja como director de desarrollo mundial del fútbol en la FIFA y al que las federaciones de fútbol europeo barajaban últimamente como posible candidato para enfrentarse a Infantino.

Klopp defendió a Wenger como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, aunque dijo no saber si eso le capacita también para el cargo de presidente de la FIFA. “Hay que compaginar muchas cosas. Tengo curiosidad por ver qué pasa”, indicó el seleccionador alemán.

Infantino fue elegido presidente de la FIFA en 2016 después de que un escándalo de corrupción pusiera fin al mandato de Blatter.