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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 11:10

La selección alemana se despide de Adidas tras más de 70 años

Imagen sin descripción

Berlín, 16 nov (EFE).- La selección alemana se despedirá esta noche del consorcio Adidas como patrocinador, tras un largo período de más de 70 años en los que había habido una relación que parecía cercana a una simbiosis entre el equipo y la empresa.

Por EFE
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La relación entre Adidas y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) comenzó en 1954, justo el año en que Alemania se coronó campeona del mundo en aquella final contra Hungría que ha pasado a la historia como "el milagro de Berna".

En ese entonces Adidas todavía no era un consorcio sino una empresa familiar con su fundador, Adi Dassler, a la cabeza que tenía buenas relaciones con el legendario seleccionador Sepp Herberger.

Dassler puso a disposición de la selección alemana unas botas con tacos intercambiables. Antes del partido, Herberger había dicho que si hacía sol Alemania no tendría posibilidad alguna ante la favorita Hungría. "Si llueve es otra cosa", agregó.

Cuando la selección alemana se dirigía al estadio empezó a llover. Los alemanes cambiaron los tacos cortos de sus botas por tacos largos, que se adaptan mejor a las condiciones del césped por la lluvia.

Al final, Alemania se impuso contra todo pronóstico por 3-2. Aunque probablemente hubo otras razones diferentes a la lluvia y los tacos largos, el nombre de Adidas quedó ligado a la leyenda del 'milagro de Berna'.

Adidas, desde entonces, le proporcionó las botas a la selección y, a partir de 1980, cuando la empresa familiar ya había pasado a ser un consorcio multinacional, el equipamiento completo.

A partir del 1 de enero de 2027 eso dejará ocurrir puesto que el gran competidor de Adidas, el consorcio estadounidensen Nike, se convertirá en nuevo patrocinador con lo que el duelo de esta noche contra Países Bajos será el último en que los alemanes lleven las camisetas de su socio histórico, con el que ganaron cuatro campeonatos del mundo masculinos y dos femeninos, además tres Eurocopas.

El cambio se debe ante todo ante la oferta monetaria de Nike que alcanza, según cifras oficiosas, los 100 millones de euros al año, casi el doble de lo que había pagado Adidas hasta ahora.

Si esa inversión le da réditos a Nike, tras años en los que la selección alemana ha sido sólo una sombra de sus mejores tiempos, es algo que está por verse. También está por ver si el fin de su relación con la DFB afectará o no la imagen de Adidas.

En todo caso, Adidas ha sacado provecho de la recta final de su relación con la DFB. Las camisetas oficiales del último Mundial se vendieron cuatro veces más que las del torneo anterior, según la compañía.

"Gracias por todo", decía una pancarta en Herzogenrauch, la sede central de la compañía y, también, el lugar de concentración habitual de la selección alemana.

A la izquierda, en el centro, había otra pancarta con el emblema de la empresa y un letrero que recordaba como la relación había empezado en 1954. Más a la izquierda, una foto de Adi Dassler cambiando los tacos de una bota.

El contrato con Nike tiene vigencia hasta 2034.

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