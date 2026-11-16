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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 09:00

La UEC denuncia ante la UE un pacto de la UEFA por favorecer a los grandes clubes

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La Unión de Clubes Europeos (UEC) presentó este lunes una denuncia ante la Comisión Europea contra el acuerdo entre la UEFA y la asociación European Football Clubs (EFC), al considerar que otorga a los grandes equipos una influencia desproporcionada sobre el acceso a las competiciones europeas, el calendario y el reparto de ingresos.

Por EFE
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"La UEC pide a la Comisión que abra una investigación formal, obtenga y publique el acuerdo, determine que infringe las normas de competencia de la UE y ordene eliminar las cláusulas restrictivas", señaló la organización en un comunicado, en el que también reclamó mayor participación de los clubes en los órganos de decisión del fútbol europeo.

La UEC, que agrupa a 138 clubes profesionales europeos, considera que el pacto podría vulnerar los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíben los acuerdos contrarios a la competencia y el abuso de posición dominante, respectivamente.

El acuerdo, firmado en 2023 y prorrogado en octubre de 2024 hasta julio de 2033, reconoce a EFC -antigua Asociación de Clubes Europeos (ECA)- como la única organización representante de los clubes europeos, una exclusividad que, según la UEC, permite a un grupo reducido de grandes equipos influir en decisiones que afectan al conjunto del fútbol continental.

La organización denunciante sostiene que esa representación exclusiva, combinada con la desigualdad de los derechos de voto dentro de EFC, permite a los clubes más poderosos consolidar sus ventajas económicas y deportivas.

Como ejemplo, señala que EFC designa a 16 de los 20 integrantes del Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA, encargado de examinar modificaciones de los formatos de competición, los criterios de acceso y la distribución de premios económicos.

La denuncia se acompaña de un estudio académico sobre el equilibrio competitivo en el fútbol europeo que concluye que, desde el año 2000, aproximadamente 50 clubes han concentrado el 80 % de las plazas de la Liga de Campeones, una situación que, según la UEC, se ve reforzada por los actuales mecanismos de gobernanza y reparto de ingresos.

Un antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la UE y asesor en la preparación de la denuncia, Miguel Poiares Maduro, advirtió de que otorgar a un grupo selecto de clubes de élite una influencia decisiva sobre el acceso a las competiciones y la distribución de los ingresos perjudica la competencia y "destruye gradualmente el modelo de competición abierta y equilibrada que la propia UEFA afirma defender".

Por su parte, el presidente de la UEC, Ovidiu Costesin, defendió que todos los clubes deben participar en las decisiones que afectan a su futuro y recordó que una propuesta de su organización para recompensar la formación de jugadores habría permitido distribuir unos 67 millones de euros entre clubes de categorías inferiores en la temporada 2025-2026.

"Respetamos plenamente el papel de la UEFA. Pero el respeto no puede significar silencio. Todos los clubes merecen tener voz y una participación real en las decisiones que determinan su futuro", afirmó Costesin.

La UEC, que asegura mantenerse abierta al diálogo con la UEFA, también cuestiona las restricciones que afectan a los clubes que desean integrarse en otras asociaciones transfronterizas y reclama una reforma de los mecanismos de gobernanza del fútbol europeo.

EFC, que según sus propios datos agrupa a más de 900 clubes, aprobó en septiembre una reforma de su estructura de gobierno que contempla una mayor representación de sus miembros en el consejo de administración a partir del ciclo 2027-2031.

La denuncia será debatida este martes en Bruselas durante el cuarto Foro de Fútbol de la UEC, en el que está prevista la participación del presidente de LaLiga española, Javier Tebas, entre otros representantes del fútbol europeo. Según la organización, la UEFA y EFC también han sido invitadas al encuentro.

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