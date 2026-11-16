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Fútbol Internacional
16 de noviembre de 2026 - 08:00

Nike creará el balón de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA de 2027 a 2031

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Madrid, 16 nov (EFE).- La empresa estadounidense de ropa deportiva Nike se convertirá en el proveedor oficial de balones de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA entre 2027 y 2031, según confirmó este lunes UC3, la empresa conjunta de la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC).

Por EFE
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UC3 anunció el pasado mes de abril que había iniciado un periodo de negociación exclusiva con la firma Nike, que, a partir de la temporada 2027-28, suministrará los balones oficiales para la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Liga Conferencia, la Supercopa de la UEFA, la Liga de Campeones juvenil y la Liga de Campeones de fútbol sala.

El acuerdo, que llega tras un proceso de licitación altamente competitivo lanzado en marzo de 2026 por UC3 y su agencia, Relevent Football Partners, supone que sea la primera vez que las tres competiciones masculinas de clubes de la UEFA tendrán el mismo proveedor oficial de balones.

Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, destacó que "Nike aporta una increíble combinación de legado deportivo, creatividad e influencia cultural, con una gran capacidad para conectar con los aficionados de todo el mundo" y se comprometió "a ofrecer innovación, calidad y rendimiento en todos los niveles del fútbol europeo de clubes".

"Este es un compromiso a largo plazo para Nike. Escucharemos la voz del deportista, llevaremos la innovación al límite, honraremos el prestigio y la tradición de estas competiciones y nos aseguraremos de que el balón represente el instinto, la creatividad y la alegría que el fútbol brinda a miles de millones de aficionados", afirmó a su vez Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football.

Esta temporada la firma deportiva Adidas conmemoró el 25 aniversario de su colaboración con la UEFA como creadora del balón de la Liga de Campeones masculina, competición a la que también ha sumado la "Champions" femenina.

La Liga Europa y la Liga Conferencia se disputan por segunda temporada con balones de DECATHLON, a través de su marca de fútbol Kipsta, dentro de un acuerdo hasta el final de la temporada 2026/2027.

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