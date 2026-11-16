Vinicius: "Entrené menos que otros años, soy humano y cometo errores"

"Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", reconoció en la rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputará este martes frente a Singapur.

El atacante del conjunto blanco, que acumula un gol y tres asistencias en doce partidos con el Real Madrid esta temporada, también relacionó su rendimiento con la incertidumbre sobre su futuro en el club español.

"Todo eso pudo afectar a mi inicio de temporada. También mi renovación y que muchos clubes se interesaran por mí el pasado verano. Todo me afectó mucho mentalmente, igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", explicó.

Además, recurrió a las figuras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para defender la dificultad de mantener un rendimiento sobresaliente durante muchos años y recordó que todavía tiene 26 años.

"Mantenerse tanto tiempo a un nivel tan alto es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo consiguieron durante tantos años, haciendo los mismos números. Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar. Intento entender mejor el fútbol y el día a día, pero tengo 26 años. También tengo que disfrutar un poco de la vida", afirmó.

Pese a sus dificultades, recordó que la pasada temporada también atravesó una etapa de escasa producción goleadora antes de recuperar sus cifras habituales: "Hasta diciembre solo había marcado cinco goles y después terminé con más de veinte, como en el resto de temporadas. Estoy preparándome y evolucionando porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí", manifestó.

Asimismo, asumió su responsabilidad en el rendimiento de la selección, derrotada el pasado sábado por Japón (3-2) pese a que marcó dos goles, y reconoció que durante sus primeras convocatorias no comprendió la exigencia que suponía representar a su país.

"Jugué mal muchos partidos con la selección. Tenía la costumbre de jugar los amistosos como si fueran otro partido del club y tardé en entender que, con Brasil, los amistosos son como un Mundial. El aficionado no quiere saber si es un amistoso. Tengo que salir, marcar goles y hacer ganar al equipo", señaló.

"Antes venía a disfrutar del momento con mis amigos y terminaba desconectándome demasiado. Cambié mi mentalidad, hice dos buenos Mundiales, pero en los momentos importantes no jugué tan bien", agregó.

Vinicius también aceptó las críticas que recibe Brasil después de su temprana eliminación mundialista y defendió el proceso de renovación emprendido por Carlo Ancelotti, además de reconocer que los aficionados de su país esperan cuatro años para ganar un Mundial y luego acaban decepcionados.

"La gente pide jugadores nuevos, el entrenador los trae y después se quejan. Están en su derecho. Hasta que encontremos nuestro estilo de juego, vamos a sufrir con esto", señaló a la vez que dijo estar dispuesto a asumir protagonismo y liberar de presión a jugadores más jóvenes como Endrick y Estevao.

"Ya he jugado dos Mundiales y la mayor responsabilidad tiene que ser mía, porque tengo más experiencia y soy uno de los mejores del mundo. Tengo que asumir ese papel para que los jóvenes puedan aprender y evolucionar", afirmó.

Por último, elogió a Ancelotti, con quien ha recuperado su eficacia goleadora en la selección brasileña y declaró tener "mucho cariño" al técnico italiano que cambió su "historia en el Real Madrid y en el fútbol".

"Me defendió y me orientó de la mejor manera. Cuando supe que venía a la selección, me alegré porque sabía que mis números mejorarían. Ya llevo diez goles con él y antes solo había marcado seis", concluyó.