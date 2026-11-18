"Philippe Diallo representa un fútbol que asume responsabilidades y que afronta con decisión los retos del futuro", dijo el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, en un comunicado.

"Lo conozco bien y lo aprecio como persona y como titular de varios cargos de responsabilidad en el fútbol. Estamos en un intercambio amistoso permanente. Tiene una gran experiencia en el plano internacional y goza de gran aprecio en el mundo del fútbol también fuera de Europa", agregó.

Neundorf dijo también que la manera Diallo entiende el cargo desde un canon de valores que lo diferencia del hasta titular del mismo.

"Queremos otro fútbol, un fútbol mejor y una FIFA al servicio de todas las federaciones", subrayó.

Desde 2023 Diallo es presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y estuvo como invitado en el último congeso de la DFB ante el que pronunció un discurso en alemán.