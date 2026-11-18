A sus 54 años, el ex técnico del Chelsea y Tottenham asume el mando en un momento límite para los Red Devils. La destitución de Michael Carrick el pasado viernes llegó tras un arranque de temporada catastrófico, el peor del club desde la campaña 1986-1987, dejando al histórico equipo de Old Trafford —veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa— instalado en la decimoctava posición de la Premier League con apenas 8 puntos en diez jornadas, lo que hoy los condena a puestos de descenso directo al Championship.

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Pese al panorama adverso y sin tiempo para adaptaciones, Pochettino ya se concentra en su debut absoluto, fijado para este mismo domingo en condición de visitante frente al Liverpool. Para acelerar los tiempos, su cuerpo técnico —conformado por su asistente Jesús Pérez, su hijo y preparador físico Sebastiano Pochettino, y el entrenador de arqueros Toni Jiménez— se había adelantado en su llegada a Inglaterra.

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El arribo del estratega se da bajo un contrato que, según la prensa británica, se extiende hasta 2029, vinculando al argentino a un proyecto a largo plazo que busca rescatar a un gigante herido.

En sus primeras palabras institucionales compartidas por las plataformas oficiales del club, el DT expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo: “Estoy feliz por estar aquí. Es un honor y un privilegio estar en este increíble club. Estoy deseando empezar a trabajar”.

Adiós a Estados Unidos y un mensaje directo a la afición

El ciclo de Pochettino al frente del Team USA —cargo que ostentaba desde 2024 y que lo tuvo como protagonista en el Mundial de este año, donde cayeron en octavos ante Bélgica— culminó la noche del martes con una victoria por 2-0 sobre Haití. Dicho triunfo selló la clasificación estadounidense al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, a disputarse en marzo de 2027 en Los Ángeles, cerrando así su etapa en Norteamérica para volar raudamente a Manchester.

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Ya con la indumentaria de los Red Devils y con la exigencia de revertir el rumbo en la Premier League —donde cuenta con amplios pergaminos tras su paso por el Southampton, Tottenham y Chelsea—, Pochettino dirigió un mensaje directo a los hinchas y al plantel: “Tengo muchas ganas de conocerlos, chicos. He oído muchas cosas buenas sobre ustedes. Espero que juntos podamos traer mucha alegría trabajando y uniéndonos”.

Con la firme convicción de revertir la compleja situación institucional y devolverle la sonrisa a una de las hinchadas más exigentes del mundo, el flamante estratega dejó en claro cuál será el espíritu de su gestión en lo que resta del año: “Esta va a ser una temporada especial para animar a nuestros jugadores, hacer que luchen en el campo y consigamos los resultados que nos merecemos”.