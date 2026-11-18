En un cierre cargado de tensión, Santos derrotó este miércoles 1-0 a Coritiba como visitante por la 35ª jornada del Campeonato Brasileño, con un tanto decisivo de Gabigol en el minuto 90+2’. El triunfo le permite al conjunto paulista llegar a 50 puntos, mantenerse en la octava posición y sostener su ilusión continental: quedó a uno de Atlético Mineiro y a cuatro de Bahia, el último equipo dentro de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

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El partido marcó el regreso de Neymar tras cumplir dos fechas de suspensión, y el delantero respondió disputando los 90 minutos con mucha movilidad y peso ofensivo. Precisamente de sus pies nació la acción del desahogo: sacó un remate cruzado desde la izquierda que exigió una respuesta a medias del arquero Pedro Rangel, y en el rebote apareció Gabigol para empujarla a la red.

Suspenso con el VAR y panorama en la tabla

La celebración tuvo que esperar. El tanto fue anulado en primera instancia por un presunto fuera de juego, pero la revisión del VAR corrigió la decisión y convalidó el 1-0 definitivo en favor del Peixe. Del otro lado, el golpe dejó a Coritiba sin margen para respirar en la parte baja. El equipo paranaense permanece en el 13º puesto con 42 unidades, apenas cuatro por encima de la zona de descenso cuando restan pocas jornadas para el cierre del torneo.

La pelea arriba, al rojo vivo

La jornada de este miércoles también tiene impacto directo en la definición del título, con los dos principales aspirantes en acción. Por un lado, Flamengo, líder del certamen con tres puntos de ventaja, recibe a Athletico Paranaense. Por el otro, Palmeiras, escolta inmediato, cayó 2-1 en su visita a Cruzeiro, que se afianza como tercero en la tabla.