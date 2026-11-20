Cristiano Ronaldo dio este viernes un nuevo paso hacia los 1.000 goles en su carrera profesional al alcanzar las 986 conquistas, pero la jornada terminó con sabor amargo: falló un penal clave y su equipo, el Al Nassr, cayó 3-1 en su visita al Al Ahli por un duelo aplazado de la novena fecha de la Liga de Arabia Saudí.

Lea más: Zinedine Zidane asegura que la eliminatoria con España no será una revancha del Mundial

El delantero luso tardó apenas un cuarto de hora en hacerse presente en el marcador. Tras una recuperación en campo rival de su compatriota Samu Costa, Cristiano recibió dentro del área y definió de primera para vencer la resistencia del arquero senegalés Édouard Mendy.

هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو يشعل الكلاسيكو مبكرًا ويسجل هدف النصر الأول في شباك الأهلي 🟡🔥#الأهلي_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ETpGS4O7Dc — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 20, 2026

Del penal al palo a la remontada

La historia del partido pudo cambiar por completo apenas cuatro minutos más tarde. El exatacante del Real Madrid tuvo en sus pies el 2-0 —y su gol 987— mediante un lanzamiento penal, pero su remate se estrelló en el poste derecho.

Al Nassr pagó caro el desperdicio antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera parte, el brasileño Galeno capitalizó una asistencia del inglés Ivan Toney para decretar el 1-1 parcial.

En el complemento, el dueño de casa inclinó la balanza: Toney se encargó de cambiar penal por gol al minuto 71 para dar vuelta el resultado, y Roger Ibáñez sentenció el 3-1 definitivo en el tramo final del encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta derrota, el Al Nassr queda estancado en el tercer lugar de la tabla, a dos puntos del líder Al Hilal, que además cuenta con un partido pendiente y podría estirar su ventaja a cuatro unidades.