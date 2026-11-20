“Sabíamos que íbamos a tener un equipo fuerte. Será España, el campeón del mundo. Los conocemos perfectamente”, señaló Zidane en la página web de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras conocerse el sorteo del torneo.

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El exjugador y técnico madridista insistió en que la eliminatoria a dos partidos ante España: “no es una revancha de la semifinal del Mundial, sino otra competición con un grupo nuevo. Y el objetivo es el mismo: ir a la final y ganar la Liga de Naciones”.

Preparación y seguimiento de jugadores

Avanzó que analizará los últimos encuentros de la Roja junto a su cuerpo técnico y recordó que, de todas formas, para avanzar en la competición “hay que jugar y eliminar a los mejores equipos”.

De aquí al mes de marzo, cuando se disputarán los compromisos, el entrenador galo se da margen para incorporar a futbolistas que no estuvieron en la última convocatoria.

“Vamos a seguir a los jugadores que estaban con nosotros en noviembre y a los otros para preparar la mejor lista para este buen desafío. Sé que todos tienen partidos importantes con sus clubes y que nos vamos a ver en cuatro meses, pero estoy seguro de que van a poner esta cita en un rincón de su cabeza para estar listos en marzo”, comentó.

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Antecedentes y ventaja de localía

En su portal oficial, la FFF destaca que España no solo es el vigente campeón del mundo, sino también campeón de Europa y número uno de la clasificación mundial de la FIFA, además de haber vencido a Francia este año en las semifinales del Mundial, en 2025 en la Liga de Naciones y en 2024 en la Eurocopa.

Asimismo, añade que la Roja acaba de sufrir su primera derrota tras 43 partidos invicta y que finalizó segunda de su grupo en la fase previa de la Liga de Naciones. Por su parte, les Bleus, que terminaron líderes de su zona, contarán con la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa, en una serie que se jugará del 25 al 30 de marzo