River Plate ya movió fichas para reforzar el arco y Orlando Gill aparece entre los nombres apuntados. De acuerdo con la información revelada por Maxi Grillo en TNT Sports, el guardameta paraguayo despierta interés en Núñez y ganaría terreno si Ramón Díaz asume como entrenador, ya que el riojano lo tendría entre sus prioridades para el puesto.

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Sin embargo, el actual futbolista del LOSC Lille de la Ligue 1 de Francia no es la primera alternativa en la lista millonaria. La dirigencia de “la banda roja” negocia en paralelo por Yassine Bounou, el arquero de la selección de Marruecos que actualmente milita en el Al-Hilal de Arabia Saudita, en busca de un golpe de jerarquía para el arco.

RIVER, INTERESADO EN ORLANDO GILL 👀⚪🔴



Informa @maxigrillo que, en caso de que el Millonario cambie de entrenador para 2027, irá a buscar un arquero y el nombre del paraguayo comienza a sonar con fuerza.



🇵🇾 Luego de su salida de San Lorenzo, podría volver al fútbol argentino… pic.twitter.com/uuOKmaubUi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 20, 2026

La eventual aparición del guardameta guaraní en el radar de River no pasa desapercibida por su pasado inmediato en el fútbol argentino. El oriundo de Reducto, San Lorenzo, había dejado San Lorenzo de Almagro hace apenas cuatro meses tras destacarse en la Copa del Mundo de Norteamerica con la selección paraguaya, donde se consolidó como una de las figuras del certamen ecuménico en el puesto.

Ese impulso mundialista le abrió las puertas de Europa y le permitió firmar un vínculo a largo plazo con el Lille, que se extiende hasta 2031. Hoy, en el conjunto francés, le toca pelear desde el banco de suplentes detrás del turco Berke Özer, mientras sostiene la titularidad con la Albirroja gozando con la confianza de Gustavo Alfaro, un contraste que hace que su nombre vuelva a sonar con fuerza en el mercado.