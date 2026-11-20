Cerro Porteño empieza a perfilar el plantel 2027. Mientras lucha por ingresar a la Copa Libertadores (Fase de Grupos o Fase 2) por la tabla acumulativa, o en el peor escenario disputar la Copa Sudamericana (Fase Preliminar) la directiva encabezada por Blas Reguera trabaja con el técnico Gustavo Costas en las posibles incorporaciones para la próxima temporada.

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Aunque el mercado de pases todavía no está abierto, la dirigencia y el cuerpo técnico tienen anotados jugadores que ya vistieron la casaca azulgrana: Alexis Martín Arias, Alan Benítez y los hermanos Ángel y Óscar Romero. De los cuatro mencionados, los mellizos ya iniciaron hace tiempo conversaciones con el presidente del club. Pero hoy, en medio, apareció otro interesado.

¿Cuál es el otro equipo interesado por Ángel y Óscar Romero?

Libertad tiene en la mira a Ángel y Óscar Romero, quienes finalizan contrato en este diciembre con Boca Juniors y Huracán respectivamente. El objetivo de los futbolistas es retornar juntos al fútbol paraguayo y la prioridad es el Ciclón. Es más, a principio de año, ambos dieron su palabra a Blas Reguera para reforzar el plantel el siguiente año, según reveló el Cardinal Deportivo.