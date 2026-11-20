El uruguayo disputó algo más de media hora en la victoria de su selección ante Argentina (1-2) y 28 minutos en el encuentro contra República Dominicana (5-0), en el que marcó el cuarto tanto de la goleada. Ese segundo partido se disputó en la madrugada del martes al miércoles, según el huso horario español peninsular, por lo que Valverde no regresó a Madrid hasta el jueves.

Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva, que volvieron de sus respectivas concentraciones nacionales arrastrando sendas molestias leves, se ejercitaron de nuevo junto a sus compañeros, como ya hicieran el jueves. Mourinho había confirmado en rueda de prensa que todos sus hombres están disponibles para jugar.

El entrenamiento, abierto a los medios de comunicación en sus primeros 15 minutos, comenzó con ejercicios de activación y una dinámica con dos equipos, tres porterías y la obligación de dar cinco pases antes de rematar a puerta. Al trabajo físico y táctico lo siguieron series de partidos en campo de dimensiones reducidas.

Siguen entrenando en solitario Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en la tibia derecha, y Rodrygo, quien ya encara las últimas fases de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a comienzos de año.

El Real Madrid vuelve a la competición tras el parón de selecciones este sábado frente al Celta (21.00 horas CET) en el primero de tres encuentros consecutivos en el Santiago Bernabéu. Los de Jose Mourinho aspiran a sumar la que sería su novena victoria consecutiva entre todas las competiciones.