Los de Unai Emery no conocen la victoria desde que hace un mes derrotaran al Manchester City. Desde entonces, han perdido contra el Bournemouth en la Copa de la Liga y contra el Barcelona en la Liga de Campeones y han empatado contra el Fulham, el Manchester United y el Sunderland en la Premier League.

Pese a gozar de las mejores ocasiones contra un Sunderland que se conformaba con el empate, el Villa no pudo, se quedó sin marcar por segunda vez en casa esta temporada y se asienta en mitad de tabla con catorce puntos, a cuatro de las posiciones de Europa y con cinco de ventaja respecto al descenso.

El Sunderland, al que le está costando lidiar con Europa y las competiciones domésticas esta temporada, se mantiene en descenso con nueve unidades, una más que el Manchester United, que es penúltimo.