El Tottenham Hotspur dejó atrás las dudas y ya pisa fuerte en la parte alta de la tabla. Con un 2-0 sobre el Ipswich Town, el conjunto londinense firmó su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros, cortó de raíz cualquier temor por el descenso y se puso a tiro de los puestos europeos. Del otro lado, el delantero paraguayo Julio Enciso completó los 90 minutos en la visita, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

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La explosión de un chico de 18 años

La gran postal del encuentro la regaló Luca Williams-Barnett, que vivió su primera titularidad con el primer equipo y respondió con un gol que promete marcar un antes y un después. El extremo de 18 años —cumplidos apenas un mes atrás— apareció por el segundo palo tras un envío de Pedro Porro y empujó la pelota como pudo para abrir el marcador (1-0).

El tanto significó su primer grito oficial con la camiseta de los Spurs, un salto notable para un juvenil que hasta el momento solo había sumado breves minutos frente a Leeds United y Crystal Palace a comienzos de mes. El Internacional sub-19 con Inglaterra, Williams-Barnett ya había dejado destellos de su calidad en sus tres apariciones de la temporada, pero esta definición le da argumentos concretos para pedir mayor continuidad bajo la conducción de Roberto De Zerbi.

Sentencia rápida y respiro en la tabla

Sin darle margen a la reacción rival, Dominik Solanke amplió la ventaja al inicio del segundo tiempo y estampó el 2-0 definitivo. A partir de allí, el Tottenham manejó los tiempos con soltura, evitó sobresaltos y cerró una tarde redonda ante su gente. Con este triunfo, el equipo de Londres alcanza los 15 puntos, se ubica a tres unidades de las copas europeas y estira a seis su ventaja sobre la zona de descenso. El Ipswich Town, por su parte, queda decimoquinto con 11 puntos.