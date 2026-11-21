Los aliancistas se quedaron con una contundente victoria, que además ratificó la pérdida de categoría del FC Cajamarca, con goles de Luis Ramos, Paolo Guerrero, el argentino Gaspar Gentile y Castillo.

Con este resultado, Alianza alcanzó 32 puntos en el Clausura, los mismos que Sporting Cristal y Universitario, que tienen dos unidades menos que Sport Huancayo.

El ganador del Clausura se definirá este domingo en los partidos que se jugarán en simultáneo entre Huancayo y Universitario y Sporting Cristal con Cienciano.

Alianza, que ganó el Apertura y se consolidó como el líder de la clasificación acumulada, con 72 unidades, tiene asegurada la disputa del título nacional del año con el ganador del Clausura, en caso de que sea Universitario, que es el segundo mejor clasificado, o con el equipo que dispute con la U los partidos de semifinales tras quedarse con el Clausura.

En la combinación de resultados, el Rojo Matador requiere de una victoria para asegurar este torneo sin complicaciones, ya que ante un empate quedará supeditado al resultado del Sporting, que en caso de vencer a Cienciano sería el ganador por mejor diferencia acumulada de goles en la competencia.

La U, por su parte, debe derrotar al Huancayo y esperar una caída o un empate del Sporting que, por su parte, debe ganar y también esperar al resultado entre el equipo rojo y la U.