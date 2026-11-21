El único alivio para los locales es el formato de la serie. En esta instancia la diferencia de goles no pesa y avanza el primero que sume dos triunfos —ya sea en los 90 minutos o desde el punto penal—. Gracias a haber finalizado segundo en la Conferencia Este frente al séptimo puesto de Columbus, Miami conservará la localía para un eventual tercer y decisivo encuentro.

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De la fiesta al golpe de realidad

El ambiente previo invitaba a la celebración en Miami, con la entrega de la Bota de Oro de la MLS a Lionel Messi como máximo artillero de la temporada regular. Sin embargo, la alegría se esfumó apenas rodó el balón. A los 8 minutos, una mala salida del arquero canadiense Dayne St. Clair terminó en infracción sobre el chileno Gonzalo Tapia dentro del área. El propio atacante ejecutó el penal con un remate rasante al medio para silenciar el estadio.

Herido en su orgullo, el elenco local se lanzó al ataque liderado por Messi y Luis Suárez. El asedio fue constante, pero chocó una y otra vez contra una muralla llamada Patrick Schulte: el guardameta visitante firmó una actuación monumental, incluyendo una atajada prodigiosa a quemarropa ante el astro argentino para sostener la ventaja.

Cuando el empate parecía caer por decantación, llegó el punto de quiebre. Antes de los 40 minutos, el argentino Gonzalo Luján —improvisado como lateral izquierdo ante la lesión de Sergio Reguilón— llegó tarde a un cruce, vio su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez hombres.

We knew he was excited for this matchup! 👀



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Ráfaga letal en el complemento

Para el segundo tiempo, el técnico Cristian ‘Kily’ González rearmó el tablero y mandó a la cancha a Matías Galarza en lugar de Luis Suárez buscando equilibrio. Pero la estrategia duró poco: Columbus aprovechó los espacios y liquidó el pleito con dos estocadas en cuestión de minutos. Primero fue Taha Habroune quien definió con categoría un mano a mano tras una gran asistencia de Brais Méndez; seis minutos más tarde, Tapia volvió a quedar cara a cara con St. Clair para firmar su doblete y decretar el 0-3 definitivo.

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Ahora, el Inter Miami viajará sin red al ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, donde el próximo viernes disputará el segundo duelo de la serie con la obligación de ganar para forzar la definición en casa.

Another one for Gonzalo Tapia! @ColumbusCrew are running away with this one.



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New England y FC Dallas pisan fuerte en el inicio

En la otra llave del Este —de donde saldrá el futuro rival de Miami o Columbus—, el New England Revolution (3°) hizo valer su localía al derrotar 2-0 al Philadelphia Union (6°) con una actuación estelar del juvenil estadounidense Peyton Miller. El atacante abrió la cuenta a los 10 minutos con un remate que se desvió en un defensor y sentenció el pleito a quince del final, empujando en el segundo palo un preciso envío cruzado.

Por su parte, en la Conferencia Oeste, el FC Dallas (2°) debutó con autoridad al golear 3-0 al Portland Timbers. Tras sufrir en una primera mitad donde la visita desperdició las ocasiones más claras, el conjunto texano resolvió todo en una ráfaga del uruguayo Joaquín Valiente, autor de un doblete fulminante en los minutos 53 y 55. Ya en tiempo de descuento, Sam Sarver decoró el marcador para sellar el primer punto de la serie.