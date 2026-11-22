Los titulares ante el Celta realizaron ejercicios de recuperación después de que Jose Mourinho dijera en rueda de prensa que había visto a sus jugadores "en sufrimiento físico" después de una semana complicada, después del parón de selecciones, con jugadores que habían viajado, que no habían dormido bien o que habían sufrido cambios en sus rutinas.

"He visto gente en sufrimiento físico, gente que no estaba a tope, gente que se ha superado y que ha ido a encontrar fuerzas en la mentalidad, en el grupo, en la voluntad de ganar. No es una bebida isotónica al descanso que les vaya a dar energía, es el grupo, un grupo de amigos que quiere ganar y que ha sabido ganar en la dificultad", destacó el portugués, después de la remontada contra el Celta.

Fede Valverde, que regresó de la concentración con Uruguay en último lugar, fue suplente en el Bernabéu y solamente dispuso de algo más de media hora. Aurélien Tchouaméni, a quien Francia desconvocó sin jugar por molestias en el aductor, no tuvo minutos, aunque Mourinho reconoció que le habría gustado contar con un cambio más para hacer en los últimos minutos, en busca del equilibrio que aporta el francés.

Los jugadores que no fueron titulares ante el Celta comenzaron la sesión, a puerta cerrada, con trabajo físico y táctico, para continuar con series de partidos y lanzamientos a portería en jugada y a balón parado, según informó el equipo blanco.

Siguen entrenando en solitario Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en la tibia derecha, y Rodrygo, quien ya encara las últimas fases de la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió a comienzos de año.

Sin tiempo para descansar, el Real Madrid volverá a jugar en el Santiago Bernabéu por segundo encuentro consecutivo este martes, cuando recibe al PSV neerlandés (20.00 horas GMT) en la quinta jornada de la Liga de Campeones. Los de Mourinho aspiran a sumar la que sería su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones.