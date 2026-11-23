La sesión, abierta a los medios de comunicación en sus primeros minutos, comenzó con carrera ligera alrededor del terreno de juego, seguida de ejercicios de activación y calentamiento, antes de pasar a la fase con balón, para ejercitar el juego asociativo.

El centrocampista brasileño Mauro Júnior estuvo ausente de la sesión y su entrenador confirmó que su baja, tras la lesión que sufrió el pasado sábado, es de larga duración. "En la primera mitad del último partido se lesionó y no va a poder jugar hasta finales del año. Sabemos cómo jugar, yo no lo voy a decir. Mañana verás la alineación", afirmó.

El PSV es el primer visitante que decide utilizar el Santiago Bernabéu para su entrenamiento final prepartido en esta edición de la 'Champions'. No lo hicieron el Inter de Milán, que se ejercitó en Italia antes de viajar a Madrid, ni el Leipzig, que trabajó en Alemania en la víspera de su partido y después sufrió un retraso en el vuelo que obligó a posponer una hora la rueda de prensa oficial.

El Real Madrid también se ha entrenado en casa en la previa de sus encuentros europeos lejos de la capital de España, ante Roma y AEK Atenas. De momento, los blancos cuentan todos sus partidos en la Liga de Campeones por victorias.

Este lunes, en la sala de prensa del estadio madridista, habían comparecido antes del entrenamiento Peter Bosz, técnico del PSV, y su jugador Sergiño Dest, que era duda, pero quien confirmó que está preparado para jugar. "Sigue siendo impresionante, en el pasado ya lo era. Ahora es más moderno, esta sala es más grande, el vestuario es más grande, ha habido muchos cambios", dijo el técnico sobre el estadio.

El PSV Eindhoven, líder de la Eredivisie neerlandesa, visita al Real Madrid este martes 24 de noviembre (21.00 horas CET) en busca de la que sería su segunda victoria en esta edición de la Liga de Campeones. Tres puntos muy necesarios para un equipo que ocupa provisionalmente la última posición que daría acceso a la eliminatoria previa a los octavos de final.