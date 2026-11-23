La inteligencia artificial se abre camino hasta los campos de fútbol con una aplicación diseñada para detectar jóvenes talentos, que se lanzará en enero en Europa tras haber sido probada con éxito en América Latina.

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Llamada Footbao, esta plataforma permite a los jóvenes jugadores y jugadoras que sueñan con triunfar subir, en unos cuantos clics, videos de partidos o entrenamientos en los que exhiben sus cualidades. Las secuencias son analizadas por un sistema de IA que genera informes sobre las capacidades técnicas, tácticas, físicas y mentales de los candidatos. Posteriormente, estas evaluaciones se filtran y se someten al criterio de auténticos ojeadores.

Todo mundo viu o gol. A Footbao viu o lance inteiro. 👀⚪⚫



Pressão, leitura de jogo, duelos, condução, drible e finalização: cada movimento do atleta analisado, do primeiro toque até a bola na rede.



O Santos FC é parceiro da Footbao, a plataforma que avalia o futebol de… pic.twitter.com/EyHEHs3S6k — Santos FC (@SantosFC) November 13, 2026

Éxito en Sudamérica y salto a Europa

La aplicación ya cuenta con unos 182.500 usuarios y recibe aproximadamente 3.000 videos por semana solo en Brasil, precisó su director general, el británico Nick Rappolt, durante una conferencia de prensa en Zúrich. Entre los más de 80 clubes asociados figuran instituciones de peso como Santos FC y Corinthians.

Está previsto que el lanzamiento oficial en el mercado europeo se concrete en enero, empezando por Alemania, Austria y Suiza, con el objetivo de desplegarse posteriormente en el resto del continente.

Rappolt sostiene que, si bien los jóvenes pueden hacerse visibles fácilmente en redes como Instagram o TikTok, la gran dificultad sigue siendo llamar la atención correcta. Según el directivo, la herramienta no tiene la vocación de sustituir a los ojeadores sobre el terreno, sino de facilitar la detección y el contacto directo entre futbolistas y clubes.

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Respaldo desde el fútbol suizo

Con sede en el cantón suizo de Zug, la empresa cuenta entre sus principales inversores con el banquero Boris Collardi, el expresidente del FC Basilea Bernhard Burgener y Murat Yakin, actual director técnico de la selección de Suiza.

“Veo a muchos jugadores talentosos que lo intentan, pero para quienes el sueño no se ha hecho realidad”, explicó Murat Yakin en declaraciones a la AFP, asegurando que esta plataforma permite dar “una segunda oportunidad” a muchos juveniles.

Además, el seleccionador suizo destacó que el informe detallado de la aplicación —que identifica puntos fuertes y debilidades— resulta especialmente valioso para aquellos jóvenes que “no cuentan con el asesoramiento de un entrenador o de un reclutador”.

Fuente: AFP