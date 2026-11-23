Pellegrini explicó, en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial en el estadio Tehelné Pole de la capital eslovaca, que "cuando entrenas, hay jugadores que dan la sensación de que pueden acabar dirigiendo" y que "Yaya era uno de ellos", por eso ha "hablado mucho con él durante su carrera" como futbolista "sobre eso".

El santiaguino aseguró que el Touré fue "un gran futbolista dentro del campo y una gran persona fuera" y que tiene "todas las cualidades para ser un gran entrenador", aportando la "experiencia" acumulada como futbolista "en grandes equipos como Manchester City o Barcelona".

Para Pellegrini, "sería importante sumar tres puntos" ante el Slovan porque significaría "cumplir el primer objetivo", el pase a la siguiente ronda, "el primer logro de la temporada", pero advirtió de que, para vencer, el Betis deberá "hacer un partido completo, sin fijarse en los partidos anteriores" del rival.

Pellegrini no quiso achacar el empate en el derbi del sábado al fallo del portero Álvaro Valles que facilitó el 1-1 para el Sevilla en la prolongación del partido, ya que "el fútbol depende de los rendimientos individuales de los jugadores y algunas veces se cometen errores" que, en caso del guardameta, "nadie puede corregir".

El preparado bético incidió en que el de "portero es el puesto más complicado" y recordó que Álvaro Valles "ha tenido muy buenos partidos, pero cometió, desgraciadamente, el error en el derbi. Luego, tiene 24 horas para disfrutar o estar amargado y centrarse en estar lo mejor posible en las tres competiciones".

Pellegrini anunció cambios en el once titular porque "uno de los méritos del plantel" estos años ha sido "el compromiso de todos los jugadores para estar inmerso en todas las competiciones" y dijo que eso y la buena disposición de sus hombres le ha "permitido hacer rotaciones".

Por eso, a pesar de algún encuentro deficiente, el entrenador chileno apuntó que "ojalá" su equipo siguiera "con los mismos defectos" que le achacan sus detractores, si le sirve para "estar cuartos en Liga y llevar 9 puntos de 12 en 'Champions'", puesto que "es muy difícil pretender ganarlo todo".

Sin embargo, Pellegrini indicó que "todo el mundo tiene derecho a opinar", aunque lo "alegra que la ambición siga creciendo" como él ha "tratado de inculcar" en las seis temporadas y media que lleva en el club, en las que ha sabido "manejar las críticas y también las alabanzas".