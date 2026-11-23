Estos dos equipos, ambos campeones de Europa, se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de tres victorias para el Real Madrid, cuatro empates y un triunfo para el PSV. Su último cruce fue hace 37 años, en los cuartos de final de la 'Champions' 1988-1989, precisamente cuando el equipo neerlandés defendía el título. Empataron a 1 en los Países Bajos y el equipo blanco se impuso 2-1 en casa en la prórroga.

Ahora, la situación es distinta. El Real Madrid llega en un momento dulce, después de nueve victorias consecutivas, todas las posibles desde la vuelta del primer parón de selecciones de la temporada, y como único equipo junto al PSG que cuenta todos sus encuentros europeos por triunfos.

Esta segunda ventana FIFA estuvo a punto de costarle la racha este sábado a los de Jose Mourinho, quien dijo que, ante el Celta, había visto a sus jugadores "en sufrimiento físico" después de viajar con sus selecciones. Sin embargo, Jude Bellingham y Carlos Espí salvaron los tres puntos en la segunda mitad.

Respecto a la alineación prevista para este martes, Mourinho adelantó que Vinícius sería titular después de quedarse en el banquillo el pasado sábado. Al brasileño le acompañarían Mbappé y Bellingham, prácticamente indiscutibles, y quedaría una posición, que se disputarán Arda Güler y Yan Diomande.

Por detrás, Valverde y Tchouaméni descansaron ante el Celta, lo cual apunta a su titularidad en la Liga de Campeones, ya que Mourinho adelantó en la rueda de prensa previa que rotará. Trent y Carreras fueron los titulares en los laterales, guardando el puesto a Cucurella, por la izquierda, y al uruguayo por la derecha.

Son baja los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo, además de Ferland Mendy, no inscrito en la lista para la 'Champions'. Endrick y Dumfries, ex del PSV, se perdieron este lunes por molestias el último entrenamiento antes del encuentro y tampoco estarán.

Por su parte, el PSV Eindhoven regresa al Bernabéu 37 años después como líder de la Eredivisie neerlandesa tras 13 jornadas, en las que acumula nueve victorias, dos empates y dos derrotas. En la máxima competición europea, en cambio, los de Peter Bosz solo han ganado un partido y ocupan la vigésima cuarta posición.

Su mejor resultado histórico en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid es un empate. Bosz ya se enfrentó al conjunto blanco cuando entrenaba al Borussia Dortmund, en la fase de grupos de la máxima competición europea en su edición 2017-2018, y cayó tanto en Alemania (1-3) como en Madrid (3-2).

Es duda en el equipo neerlandés el lateral derecho Sergiño Dest, ex del Barcelona y que disputó en tres ocasiones el clásico contra el Real Madrid. El defensa volvió antes de tiempo de la concentración de Estados Unidos por lesión y solo jugó 45 minutos en el encuentro del fin de semana.

En ese partido frente al Nijmegen, que el PSV saldó con victoria por 1-4, debió ser sustituido por lesión en el minuto 41 el centrocampista Mauro Júnior. El brasileño despertó la preocupación de su entrenador, quien dijo en rueda de prensa que podría estar un tiempo alejado de los terrenos de juego. En su lugar, se abre un hueco que podría ser para el prometedor belga Noah Fernández, de 18 años.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

PSV Eindhoven: Kovar; Sildillia, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Noah Fernández; Perisic, Mijnans, Van Bommel; y Til.

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.