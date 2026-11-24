Lo necesitaba el Oporto, al que le queda jugar con Liverpool, Slavia Praga y LASK, como el Feyenoord, que tiene aún que medirse al Viking, al Galatasaray y al Leipzig, en la competencia de los dos por entrar dentro del corte de 24 equipos que disputarán las eliminatorias a partir del próximo mes de marzo. Es un paso adelante del Oporto. Es un paso atrás del Feyenoord.

Todo lo condicionó un gol tan rápido. La primera ocasión, antes de llegar al minuto 2, ya fue gol para el Oporto. Mucho mérito de Oskar Pietuszewski, desbordante hasta la línea de fondo, con el intencionado centro hacia atrás y adentro del área, tan metódico siempre, que Targhalline remató hacia su propia portería ante la llegada de Frodholt.

Pietuszewski fue el origen de todo. Tiene 18 años, vuela por el extremo izquierdo y atrae a los grandes clubes de Europa. Su acción tan decisiva incide en ello. El internacional polaco, nacido en 2008, es una realidad ya irrebatible. Su valor de mercado es de 25 millones de euros. El Bayern lo observa con detenimiento para su futuro, tras menos de un año en el club luso, al que llegó en enero de 2026 y con el que ha jugado ya una veintena de partidos. Su evolución es firme.

También promovió el siguiente remate de Santiago Giménez, que se reencontró con el equipo neerlandés, en el que despuntó, brilló y fue traspasado al Milan, que lo tiene cedido ahora al Oporto. Su remate de media chilena, un poco alto, lo sirvió también Pietuszewski, antes de cambiar un gol y una ocasión por la necesidad de defenderse del dominio de los locales, cada vez más insistentes. Diogo Costa intervino ante Moussa para proteger el 0-1 a su favor.

Se marchó Santiago Giménez del terreno de juego, ovacionado y homenajeado por la que fue su afición, a la hora de partido, aún con el 0–1 a favor del conjunto luso, que sostenía su ventaja al filo, pero realmente sin apenas ocasiones claras del Feyenoord. Al conjunto neerlandés le faltó lo más importante de todo: el pase preciso en los últimos metros, el remate decisivo. Hasta el borde del área llegó con relativa asiduidad, pero apenas creó peligro de verdad.

Por eso, Gio Van Bronkhorst introdujo en el campo a Nacho Ferri. Se fue Shaqueel Van Persie, el hijo de Robin Van Persie. En el otro área, Samu Omorodion, a la media vuelta, insistió en la búsqueda del 0-2, en un momento incierto del encuentro. Otra parada de Diogo Costa replicó a la siguiente oportunidad del Feyenoord. Su mano derecha despejó el derechazo de Zechief, igual que Kastenmeier evitó el 0-2.

El larguero negó el 1-1 primero, el poste también lo hizo después, incluso un fallo electrónico en el reloj del árbitro indicó que un balón que no había entrado había rebasado la línea de gol. Lo corrigió el VAR entre el alivio del Oporto, reactivado en la Liga de Campeones. Fue la ocasión final.

0 - Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mika Mármol, Javi López (Steijn, min. 85); Zechief, Vanhoutte (Van den Elshiut, min. 76), Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie (Nacho Ferri, min. 66) y Valente (Borges, min. 76).

1 - Oporto: Diogo Costa; Alberto Costa (Martim Fernandes, min. 79), Bednarek, Kiwior, Sanusi; Gabri Veiga (Seko Fofana, min. 79), Rosario, Froholdt (Hwang, min. 60); Pepe, Santiago Giménez (Samu, min. 60) y Pietuszewski (William Gomes, min. 68).

Gol: 0-1, min. 2: Targhalline, en propia puerta.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia-Herzegovina). Amonestó con tarjeta amarilla al local Kraaijeveld (min. 70) y a los visitantes Froholdt (min. 13) y Alberto Costa (min. 22).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el estadio De Kuip de Róterdam ante unos 47.000 espectadores.