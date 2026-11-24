El Leipzig salió en plan dominante y pareció poner tierra de por medio antes de que pasaran diez minutos del partido. El primero gol llegó en el minuto 6, con lanzamiento de falta de David Raum que pegó en la cadera de Haidara, que estaba en la barrera, y se fue al fondo de la red.

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Tres minutos después llegó el segundo, marcado por Antonio Nusa con un remate de pierna derecha tras un robo de pelota cerca del área contraria.

Las dos goles no fueron fruto de la casualidad, sino del aplastante dominio con el que afrontó el choque y que alargó durante el primer cuarto de hora, cuando encarriló el triunfo.

Después, el Lens intentó reaccionar, tuvo un par de acciones ofensivas y el Leipzig bajo un poco el ritmo pero la superioridad sigo siendo clara.

Al final del primer tiempo, la hoja de estadísticas mostraba un 65 por ciento de posesión de pelota para el Leipzig y 11 disparos con dirección a puerta frente a sólo 2 del Lens.

El segundo tiempo empezó con dos buenas ocasiones del Leipzig, una de Brajan Gruda en el 49. Pero la reacción del cuadro francés estaba a punto de llegar. El Lens empezó a jugar mejor y a generar ocasiones, comandado por Thauvin y acortó distancias con un remate de Udol dentro del área en el 61.

Después el Lens tuvo más control y el partido empezó a parecer algo completamente distinto a lo que se había visto en la primera parte.

El Lens dominaba y sólo fallaba en la última jugada mientras que el Leipzig sólo esporádicamente lograba tejer jugar de peligro en la mitad contraria.

Sin embargo, prácticamente en el último instante, cuando el Lens estaba volcado adelante, un contragolpe comandado por Christopher Nkunku cuando Nusa marcó a puerta vacía a centro del francés y sentenció el choque.

3 - RB Leipzig: Vandervoort; Baku, Esteve (Seiwald, 68), Raum; El Aynaoui; Reitz (Banzuzi, 64), Baumgartner (Nkunku, 64); Gruda (Romulo, 64), Gomis (Maximovic, 92) y Nusa.

1 - Lens: Riesser; Ganiou, S.Baidou, Todibo; Abdulhamid (Skouras, 74), Titraoui, A.Haidara (Bulatovic, 84), Udol; Thauvin, Sotoca (Kadila, 64); ySima (Mezloub, 64).

Goles: 1-0, min 6: Raum. 2-0, min 9: Nusa. 2-1, min 61: Udo, 3.1, min 93: Nusa.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Amonestó a Ganiou, Sotoca, Gruda, Skouras, El Aynoui

Incidencias: partido de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en la Red Bull Arena de Leipzig.