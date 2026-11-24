Un gol del ghanés Francis Amuzu en el minuto 14 y otro de penal del danés Martin Braithwaite, en el 77, le dieron tres puntos de oro al Gremio contra el Santos, en el estadio Morumbí de São Paulo.

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Fue apenas la segunda victoria como visitante del tricolor gaúcho. El Santos, con un Neymar muy apagado, dominó pero no supo encontrar la forma de superar la sólida defensa del conjunto gaúcho, en el que fue titular el volante paraguayo Mathías Villasanti, mientras que el mundialista Fabián Cornelio Balbuena ingresó en el segundo tiempo para reforzar la defensa.

“Es un resultado muy malo. Desde luego no esperábamos perder hoy. Más bien al contrario. Era una victoria segura, pero le dimos al Gremio lo que quería: una oportunidad y marcaron el gol”, lamentó Neymar.

“Creo que tuvimos el control del partido, merecíamos los goles. Pero hay días en los que el balón no entra” , agregó el astro brasileño.

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Con la victoria, el Gremio salió del descenso y llegó a los 41 puntos, los mismos que el Mirassol y uno más que el Corinthians, primer equipo en la zona roja y que juega este miércoles contra el Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.

Timão y Gremio se enfrentan este domingo en un duelo a vida o muerte contra el descenso.

Por su parte, el Santos perdió la ocasión de acercarse a la zona de Libertadores y es octavo, con 50 puntos, a cuatro de la zona de clasificación para la máxima competición continental.

El Inter, vapuleado

El Inter, el otro club grande de Porto Alegre, en el que milita el paraguayo Arnaldo Antonio Sanabria, quien estuvo entre los suplentes y no ingresó, se complicó la permanencia al caer casa contra el Vitória por 5-2.

René, a los 12 segundos, puso por delante a los baianos con el gol más rápido de todo el Brasileirão y el argentino Diego Tarzia amplió en el minuto 19.

El Inter recortó con Vitinho (41’), pero en la segunda mitad, Ramón volvió a dar tranquilidad al Vitória (57’). Alerrando le dio vida al Inter con el 3-2 (70’), pero en los últimos minutos, Baralhas (87’) y Renato Kayzer (92’) sentenciaron para los visitantes.

Pega, Leão! Confira os gols da goleada do @ECVitoria por 5x2 sobre o @SCInternacional, no Beira-Rio. 🦁🔴⚫️



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“Todavía tenemos muco por hacer en este campeonato. Aún necesitamos puntos. Para mi no cambió nada, pienso partido a partido”, declaró el técnico visitante Rafael Lacerda, que logró su segundo triunfo en dos partidos con el Leão de Salvador.

Con la victoria, la primera fuera de casa en todo el torneo, el Vitória llegó a 44 puntos, cuatro por encima del descenso.

Por su parte, el Inter siguió antepenúltimo y quedó a tres puntos de la salvación, a falta de dos fechas.

También este lunes, Botafogo y São Paulo empataron 1-1 en Río de Janeiro, resultado que impide a los dos equipos lograr la permanencia. “Es un empate amargo para todos nosotros”, lamentó el exseleccionador Tite, ahora comandante del Botafogo.

El Fogão tiene apenas 3 puntos más que la zona de descenso, y el São Paulo, cinco.

Partido adelantado del Palmeiras

La 36ª fecha terminará este miércoles con la visita del Corinthians, que entrena el neerlandés Clarence Seedorf, al Atlético Mineiro.

Este martes empieza la 37ª ronda con el partido adelantado del Palmeiras, segundo, en casa del colista y ya descendido Chapecoense (18:00 horas).

Con un equipo lleno de reservas, el Palmeiras tuvo su partido adelantado para poder preparar la final de la Copa Libertadores, que disputará el sábado en Montevideo contra Estudiantes de La Plata, a las 17:00, hora paraguaya.