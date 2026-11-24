Cristiano Ronaldo sigue alimentando el desafío de alcanzar los 1.000 goles como futbolista profesional. El delantero portugués anotó este martes en el triunfo de Al Nassr por 2-1 frente a Al Sadd de Qatar, por la Liga de Campeones de Asia, y llegó a los 987 tantos en su carrera.

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El atacante abrió el marcador a los 15 minutos en el estadio Alawwal Park de Riad. Tras ingresar al área y ser derribado por Mohamed Camara, el árbitro sancionó penal y Ronaldo se encargó de la ejecución. Con un potente remate de derecha, venció al arquero Meshaal Barsham para establecer el 1-0.

Con esta conquista, el portugués alcanzó los 987 goles en 1.345 partidos oficiales y quedó a solamente 13 de la cifra que persigue. Incluso pudo ampliar su registro durante el encuentro, pero una anotación posterior fue anulada por posición adelantada de Angelo Gabriel en el inicio de la jugada.

El partido también dejó como protagonista a otro futbolista portugués. Después del empate de Mohamed Waad para Al Sadd, que además sufrió la expulsión del autor del gol por escupir a Nawaf Boushal antes del descanso, Joao Félix apareció a los 53 minutos con una espectacular chilena desde el borde del área para marcar el 2-1 definitivo.

La definición sorprendió al propio Ronaldo, cuya reacción de asombro reflejó la calidad de la conquista de su compatriota.

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El delantero también protagonizó un momento de protesta durante la segunda etapa, cuando manifestó su disconformidad con el asistente por una posición adelantada sancionada en su contra.

Más allá de las incidencias individuales, Al Nassr consiguió tres puntos importantes en su objetivo de avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia. El conjunto saudí llegó a nueve unidades y ocupa el quinto puesto del Grupo B, con un partido pendiente frente a Al Wasl.

A sus 41 años, Ronaldo mantiene vigente su desafío personal: alcanzar los 1.000 goles y dejar una marca histórica en el fútbol mundial.

Lo mejor del partido con el gol de CR7