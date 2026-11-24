"Me considero mediocampista, y todo el mundo sabe que juego ahí, pero jugaré como central siempre que el equipo o el míster (Hansi Flick) lo necesite", ha afirmado desde la sala de prensa del Estadio Olímpico de Bakú.

Al respecto, De Jong ha explicado que en "algún entreno" Flick le había probado en el eje de la zaga "para ver qué tal" lo hacía: "Contra el Alavés creo que él pensaba que me necesitaba de central y ahí empezó todo".

El internacional neerlandés no quiere hablar más de la polémica en la que se vio envuelto tras regresar lesionado del Mundial. Un rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha de la que tardó varios meses en recuperarse y que considera que ya es historia.

"Eso pasó en verano. Mi relación con el míster es buena. Ahora he vuelto, me encuentro bien y tengo mucha confianza en mí mismo", ha asegurado De Jong, quien no ha escondido que su objetivo es "ser titular, como siempre".

Al centrocampista azulgrana no se le escapa que los aficionados "discuten" su lugar en el equipo, "cuando es época de fichajes", pero no le importa. "Yo trabajo muy duro para volver, mejor de lo que estaba. Es momento de divertirme con el fútbol y dar mi mejor versión", ha añadido.

Ya sea de centrocampista o de central, De Jong espera jugar este miércoles ante el Sabah, del que ha destacado que es "un equipo que juega muy bien" pese a tener la segunda plantilla más barata de la Champions y ser un debutante en la competición.

Y, en este sentido, ha admitido que el Barcelona seguramente note la baja del delantero Lamine Yamal, quien no ha viajado a Azerbaiyán por unas leves molestias en su tobillo derecho.

"Si un jugador como Lamine no está, se va a notar siempre. Es un futbolista que genera mucho él solo, con un talento increíble. Cuando un jugador así falta se le va a extrañar seguro. Pero tenemos una plantilla con mucho talento y debemos ser capaces de ganar sin él", ha reflexionado.

Otra de las claves para lograr la victoria será empezar bien el encuentro, algo que al Barcelona le está costando mucho esta temporada, aunque De Jong no lo he dado excesiva importancia.

"Ante el Villarreal, estábamos perdiendo 0-2 en el minuto 7, pero el primero es un fallo técnico que acaba con un golazo y el segundo es una acción parecida. Generamos mucho y ellos no. Para mí, la victoria fue merecida. No pienso que sea un problema arrancar mal los partidos", ha afirmado.

En cuanto a los opciones de ganar esta temporada la Liga de Campeones, Frenkie de Jong ha recordado que el Barcelona tiene "cada año la exigencia" de levantar el trofeo.

"Este no será diferente. Es verdad que tenemos más experiencia. Es el objetivo, pero si no la ganamos, no podemos hablar de que sea mala temporada. Tenemos la confianza de que podemos competirla. Para mí el PSG es el favorito y también nos ganaron esta temporada. Hay que mejorar y ya veremos a final de temporada", ha concluido.