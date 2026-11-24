Así lo detalló este martes la principal terminal aérea del país sudamericano en un comunicado en el que apuntó que cerca de 18.000 de esos viajeros llegarán entre el jueves 26 y el día en que se disputará el juego por el título.

Añadió que, según sus registros, a los vuelos regulares se le sumarán más de 30 vuelos chárter, al tiempo que hay unas 200 solicitudes de operaciones de aviación ejecutiva, principalmente desde Argentina y Brasil, que involucran a 13 aeropuertos de estos países. Por esta vía llegarán unas 1.000 personas.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán el próximo 28 de noviembre desde las 17.00 hora local (20.00 GMT) en un duelo en que los argentinos buscarán conquistar la quinta Libertadores de su historia y en que los brasileños irán por la cuarta.

Campeón en 1968, 1969, 1970 y 2007, Estudiantes ganó la primera ante el mismo rival al que se enfrentará en esta oportunidad y en el mismo escenario.

Palmeiras, por su parte, fue campeón en 1999, 2020 y 2021. La última también la ganó en el estadio Centenario al vencer al brasileño Flamengo.

Según datos de Conmebol, la final del próximo sábado se jugará con localidades agotadas y un 98 % de estas adquiridas por hinchas que llegarán a Montevideo desde el exterior.

De hecho, los hoteles en Montevideo para esa fecha se encuentran agotados y muchos seguidores de los equipos hicieron reservas en sitios que se encuentran a más de 150 kilómetros de la capital.