Sobre el papel, es uno de los duelos más desequilibrados de esta fase de grupos, entre el cinco veces ganador de la Champions, Barcelona, y el modesto campeón de Azerbaiyán, Sabah.

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El Sabah juega por primera vez en su historia la máxima competición continental de clubes, apenas nueve años después de la creación del club. Ni la clasificación, donde el Barça es quinto y el Sabah 31º, ni el abismo financiero que separa a ambos equipos bastarían para ilustrar la galaxia que separa a los dos conjuntos, que se enfrentarán el miércoles en el estadio olímpico de Bakú. Los hombres de Valdas Dambrauskas parecen enfrentarse a una misión imposible.

Pero el técnico lituano que financió su formación con las ganancias obtenidas en el equivalente al concurso televisivo “¿Quién quiere ser millonario?” les ha pedido a sus jugadores que “disfruten” del partido.

“Debemos disfrutar de este partido, porque no hay muchos equipos que tengan la oportunidad de enfrentarse al campeón de España y a uno de los mejores equipos del mundo”, explicó.

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“Tenemos que creer en nosotros mismos, tener confianza y jugar sin miedo, porque es una gran oportunidad para todos”, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles.

Sin Lamine Yamal

El técnico lituano es plenamente consciente de que su equipo tiene pocas opciones de resistir el poder ofensivo del conjunto catalán, contra el que “dar el 100 % a menudo no basta”.

El Barça es más que favorito, a pesar de no poder contar con su estrella Lamine Yamal, al que el técnico azulgrana, Hansi Flick, dejó en Barcelona por unas molestias en el tobillo derecho.

“Es una pena para nuestros aficionados que Lamine no esté disponible. Es un icono global, uno de los rostros actuales del fútbol. Pero entiendo que no puede jugar todos los partidos”, explicó Dambrauskas.

“No creo que sea un problema para el entrenador del Barcelona, porque tiene una plantilla amplísima, llena de estrellas mundiales, campeones del mundo y campeones de Europa”, recordó el técnico del Sabah.

Incluso sin Lamine Yamal, por tanto, y también sin Rodri, Andreas Christensen ni Xavi Espart, Flick podrá permitirse rotar un poco su plantel, sobre todo dando más minutos al lateral francés Jules Koundé, recién recuperado de una lesión en el tobillo derecho, y a los habituales suplentes (Gabriel Jesús, Gavi, Livakovic...).

Una victoria, lo más abultada posible, acercaría al Barça a la clasificación directa para los octavos de final y permitiría a los catalanes afrontar con más tranquilidad sus tres últimos compromisos de esta fase de grupos contra el Manchester City, el Sporting de Lisboa y el Como.