Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros del caso se pronunció así por unanimidad sobre el recurso de Senegal, que reclamó que se anulara la decisión de la CAF, en segunda instancia, de proclamar ganador a Marruecos por 3-0 en la final del 18 de enero en Rabat y que la declarara de nuevo campeona, ya que ganó 0-1 en la prórroga.

El Comité de Apelación de la CAF declaró el pasado marzo campeón a Marruecos, después de su reclamación, porque la mayoría de los jugadores de Senegal, menos su capitán, Sadio Mané, abandonaron el campo cuando el árbitro señaló en el tiempo añadido un penalti a favor del equipo marroquí.

Después de unos minutos, cuando los senegaleses volvieron para reanudarse el partido, el madridista Brahim Díaz falló el lanzamiento y la final se resolvió en la prórroga, con un gol de Pape Gueye para Senegal, que ese día recibió el trofeo

El TAS confirmó que su panel arbitral, formado por el francés Gérald Simon, como presidente; el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas consideró que la decisión del árbitro de reanudar o suspender el encuentro recaía en su exclusiva autoridad y que al reiniciar el juego estimó que se cumplían las condiciones para ello: ambos equipos estaban de nuevo sobre el campo y manifestaron su voluntad de continuar.

A juicio, no cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego y dicha decisión estaba amparada por la doctrina de las Reglas de Juego.

"Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho", explicó el TAS.

El panel reconoció también que el árbitro tuvo que tomar una decisión en un ambiente de extrema tensión, pero estas circunstancias no justifican que se califique su decisión de "arbitraria". "Por el contrario, el criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego", afirmó.

Por último y en cuanto a los aspectos disciplinarios del caso, el panel señaló que la Federación de Senegal, el seleccionador, Pape Thiaw, y determinados jugadores ya fueron sancionados por la CAF tras la apertura de expedientes disciplinarios independientes.

El TAS confirmó que los fundamentos íntegros de su decisión han sido notificados hoy a las partes y se harán públicos, salvo que estas soliciten su confidencialidad.

También aclaró que las partes no acordaron tramitar el procedimiento por la vía de urgencia, por lo que siguió los plazos ordinarios conforme al reglamento procesal del TAS, después de registrar el recurso de Senegal el último 25 de marzo.

El primer recurso de Marruecos contra la victoria de Senegal fue desestimado por el Comité de Disciplina de la CAF, pero el órgano de Apelación sí lo aceptó y el 17 de marzo anuló la victoria senegalesa por incomparecencia o retirada del campo.

Senegal argumentó ante el TAS que la decisión del árbitro, Jean-Jacques Ngambo Ndala, de reanudar el partido en el minuto 109 (90+19) y permitir que concluyera con un resultado deportivo no podía ser revisada, en virtud de Reglas de Juego.

Marruecos, por contra, defendió que la decisión arbitral no estaba dentro de estas, ya que no puede aplicarse a las consecuencias disciplinarias del comportamiento de la selección senegalesa.

Para Marruecos, al abandonar temporalmente el campo Senegal infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN, lo que debería haber llevado al árbitro a dar por finalizado el partido de forma anticipada.También sostuvo que el árbitro incurrió en un error de derecho y que su decisión fue arbitraria.