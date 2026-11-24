Tras jugar en el campo del Borussia Dortmund y del Liverpool, en los que perdió, este partido en Praga parece más accesible para el equipo español que los dos anteriores, y necesitan los tres puntos, tras haber sumado solo una victoria y tres derrotas en los cuatro anteriores encuentros.

Para este encuentro, el técnico Íñigo Pérez cuenta con las bajas de Ilias Akhomach, Juan Foyth y Alassane Diatta; a los que además se suma la del centrocampista Nathan Saliba que deberá pasar por el quirófano y estará unos tres meses de baja.

El que ha regresado a los entrenamientos es el delantero Gerard Moreno, aunque habrá que ver si puede contar con minutos tras varias semanas de baja.

El Slavia Praga solo ha logrado un empate contra el Fenerbahce hasta ahora, pero sus resultados advierten al Villarreal, más aún en la capital checa: sus dos derrotas en casa solo fueron por un gol de diferencia, del 2-3 con el Lens al 1-2 con el Arsenal.

Ha marcado cinco goles y ha concedido nueve el conjunto checo en sus cuatro duelos hasta ahora en este torneo, en el que jamás ha ganado a un rival español en ninguno de sus seis enfrentamientos.

Tampoco ha vencido ninguno de sus 19 partidos europeos más recientes, fuera cuál fuera la procedencia del rival (seis empates y trece derrotas) y aún más tiempo lleva sin ganar en la Liga de Campeones: ya son 23 partidos desde el 2-1 al Steaua Bucarest en septiembre de 2007. Hace 19 años.

Ahora es antepenúltimo en la clasificación, la misma posición que ocupó el curso pasado, a tres puntos del primer corte de 24 y a apenas dos del Villarreal, al que desafía en el Eden Arena con su presión, su intensidad y su atrevimiento ofensivo, pero también es vulnerable atrás. Ya lo puso en evidencia, por ejemplo, el Lens, que superó por 2-3 al líder y vigente campeón de la República Checa, que aún no ha perdido en su liga en contraste con el torneo europeo.

Las bajas son un hándicap en la actualidad para el conjunto checo, afectado por una decena de ausencias por lesión en su último compromiso liguero, con una victoria por 0-2 contra el Sigma Olomouc.

No jugó Lukas Provod, ahora en duda para recibir al equipo español y uno de los futbolistas más interesantes del Slavia Praga, cuyas opciones de clasificación pasan invariablemente por ganar este miércoles al Villarreal. Es su ‘final’.

Slavia Praga: Markovič; Holeš, N’Guessan, Zima; Vlček, Sadílek, Nowak, Jurásek; Ayaosi, Suleiman o Provod; Chytil.

Villarreal: Gulácsi, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Maciá, Nicolás Pepe, Moleiro, Buchanan y Mikautadze. Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia).