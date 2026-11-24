Kuliiev es un jugador marcado por la guerra. En medio del confilicto que afecta de lleno a su familia, intenta hacerse un hueco en el Iberia 1999, club por el que fichó en el mes de junio. Ha jugado cinco partidos de Liga, todos como suplente, y en octubre fue titular dos veces con el filial.

Este sábado, con su equipo por delante en el marcador ante el Samgurali, pisó el césped al final para ayudar a cerrar el 0-1 definitivo con el que sujetó el liderato de su Liga. En breve puede encontrarse en la misma situación ante el Getafe, pendiente de una llamada desde el banquillo. Pero hace cuatro años, con la camiseta de Ucrania sub-21, era su padre quien esperaba la ocasión para verlo jugar.

La primera vez que Şahbaz Quliyev fue a la guerra, Kuliiev tenía doce años. Fue movilizado en los primeros días del conflicto del Donbás y pasó un año en la operación militar que Kiev lanzó contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Después regresó a casa. En febrero de 2022, cuando Rusia invadió el país a gran escala, volvió a presentarse en la oficina de reclutamiento.

Para entonces, su hijo ya jugaba en la máxima categoría ucraniana. En junio, con Kuliiev concentrado con la selección sub-21, el fútbol era una de las pocas alegrías que Şahbaz podía compartir con sus compañeros en el frente. "Mi padre puede ver los partidos desde la trinchera, pero no siempre", contó a Tribuna, un medio digital deportivo ucraniano.

En aquellos momentos, Kuliiev y su selección andaban centrados en completar un buen papel en la fase de grupos de clasificación para el Europeo sub-21 que se iba a disputar en 2023. En el último encuentro de esa fase, ante Armenia disputado en Ereván el 12 de junio de 2022, Kuliiev dio una alegría a su padre.

Con empate en el marcador, Ivan Zhelizko sacó un córner y Kuliiev se elevó por encima de su defensor para marcar de cabeza. Después dio el pase del segundo gol a Kostiantyn Vivcharenko. Ucrania ganó 0-2 y Şahbaz Quliyev se llevó una alegría en medio de una cruenta guerra.

En enero de 2024, contó su parte de la historia al portal Sportal.az. Kuliiev ya jugaba en el Zira de Azerbaiyán y su padre seguía en Ucrania. Intentaba ver los partidos en los que participaba su hijo y, si la guerra se lo impedía, procuraba mantenerse al tanto.

"Veo jugar a Eldar desde que era niño. Siempre he estado a su lado. Incluso ahora, siempre que tengo la oportunidad, veo los partidos del Zira en los que participa Eldar. Seguramente sabéis que Ucrania se encuentra actualmente en guerra. La guerra continúa todavía. He participado en ella desde el primer día. Por eso, no siempre puedo ver todos los partidos. Sin embargo, tampoco estoy desinformado".

Kuliiev creció en Kiev y pasó por las canteras del Dinamo, el Arsenal de Kiev y el Dnipro antes de llegar al Shakhtar, donde pasó un bache que le dio una oportunidad con otra selección. No fue citado para un torneo juvenil que se disputó en España y recibió una invitación para jugar con la selección sub-16 de Azerbaiyán, el país de su abuelo. Aceptó jugar una vez y años después se decantó finalmente por lucir la camiseta de Ucrania. "Siempre quise jugar por el país en el que nací", explicó a Sport.ua.

Debutó en la máxima categoría con el Mariúpol y pasó al Minaj, donde jugaba cuando marcó en Ereván. En el invierno de 2023, con medio año de contrato por delante, aceptó una oferta del Zira, con el que fue dos veces subcampeón de Azerbaiyán. Durante aquella etapa, la selección olímpica ucraniana lo convocó para preparar en Japón los Juegos de París, aunque finalmente se quedó fuera de la cita.

Su siguiente destino fue el Iberia 1999. Desde el pasado verano, Kuliiev trata de ganarse un sitio en el equipo que este jueves recibirá al Getafe, necesitado de una victoria para mantener viva la ilusión de pasar a la siguiente fase. Enfrente, los hombres de José Bordalás se encontrarán con un futbolista que juega para su club y para un padre que, desde una trinchera, encontró en los partidos de su hijo un respiro en medio de la guerra.