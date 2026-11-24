Según avanzó Valencia Plaza y pudo confirmar EFE, la firma se produjo este lunes y el Valencia se quedará alquilado en el inmueble, que pasa así a ser propiedad del canterano valencianista, hasta la mudanza al Nou Mestalla, prevista para verano de 2027. En su nuevo estadio estarán también sus nuevas oficinas y una tienda del club.

La intención del futbolista es, una vez se produzca el traslado del Valencia a las oficinas del nuevo estadio, acometer una reforma y modernizar el edificio, cuyo uso seguirá siendo destinado a oficinas.

Desde el entorno del futbolista explican que la inversión tiene una doble vertiente, por una parte, la emocional, ya que el futbolista es canterano del club y valencianista confeso, y, por otro lado, responde a su plan de negocio inmobiliario, consciente de que dicha zona se va a revalorizar.