"Quiero de mis jugadores la misma mentalidad que van a tener ellos", señaló en rueda de prensa Flick, quien, no obstante, no piensa que eso vaya a ser difícil: "No creo que a mis jugadores les haga falta motivarse. Esto es la 'Champions' y les encanta".

Pese a que el Sabah tiene la segunda plantilla más barata de la competición y solo ha ganado un partido en la fase de grupos (2-0 ante el Slavia de Praga en la segunda jornada), el técnico del conjunto azulgrana elogió al conjunto azerí.

"Es un equipo al que le gusta jugar, son valientes saliendo desde atrás. Podrían jugar LaLiga, porque tienen una filosofía muy buena", apuntó Flick, quien pidió a los suyos "la actitud correcta y la intensidad adecuada" para evitar una sorpresa.

Más si cabe teniendo en cuenta que el Barça no contará con su gran estrella, el extremo Lamine Yamal, que no ha viajado a Azerbaiyán para recuperarse de unas leves molestias en el tobillo derecho.

"Hemos jugado sin Lamine en otras ocasiones. Ayer por la mañana decidimos que se quedara en casa. Esperamos que se recupere bien y esté con nosotros cuanto antes", comentó el preparador germano sobre la ausencia del '10'.

Respecto al posible regreso de Pau Cubarsí, quien no jugó ante el Villarreal por una molestias de cadera, Flick confirmó que el central "ya está disponible", aunque no descartó darle "más margen" para recuperarse: "Ya veremos qué decisión tomamos mañana".

En el último duelo liguero su puesto en el eje de la zaga lo ocupó el centrocampista Frenkie de Jong, quien jugó a gran nivel. "Lo que más me gustó es su predisposición para ayudar al equipo donde haga falta. Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo y lo necesitamos también ahí. Ya veremos dónde juega mañana, pero estoy contento porque está jugando a un gran nivel", señaló sobre el internacional neerlandés.

En el encuentro ante el Villarreal, que el Barça acabó ganando por 3-2 tras remontar un 0-2, el centrocampista Fermín López acabó expulsado desde el banquillo y Flick y otros dos componentes de su cuerpo técnico fueron amonestados por protestar.

El entrenador alemán considera que hubo decisiones arbitrales que se tendrían que "haber tomado de forma diferente", sobre todo del cuarto árbitro.

"Para nosotros no tuvo una buena actuación y espero que el Comité Técnico de Árbitros lo vea. No es agradable que nos hablen con cierta superioridad. Podemos hacer las cosas mejor, pero también debemos pedir que ellos lo hagan. A Fermín lo pondremos en la última fila del banquillo para que no vuelva a suceder, pero podrá jugar mañana", apuntó en tono de broma.

Un duelo, el de este miércoles, en el que Flick dejó entrever que podría hacer algunos cambios. "No lo he decidido aún, pero tenemos muchos partidos hasta final de año y e importante que todos los jugadores tengan minutos. Trataremos de gestionarlo de la mejor de las formas", destacó.