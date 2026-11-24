El experimentado Ignacio Fernández (18’), Ignacio Miramón (72’), Franco Escobar (98’, en contra) y Matías Melluso (123’) anotaron los goles para el éxito del Lobo, Gimnasia de La Plata, que venció por 4-2 a Newell’s Old Boys.

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Del lado rosarino anotó Walter Mazzanti (54’ y 80’, ambos de penal), en un cotejo en el que no faltaron las acciones polémicas, y que Newell’s concluyó con nueve jugadores por las expulsiones de Jerónimo Russo (97’) y Martín Ortega (103’).

Finalizado el partido, por un tumulto entre los jugadores, también vieron la roja el arquero colombiano Harlen Castillo, de Gimnasia, y Lucas Carrizo, del equipo rosarino.

“Fue un partido tremendo, muy peleado, pero lo pudimos sacar adelante y seguir, que para nosotros es muy importante. Traté de tranquilizar a los chicos, y no se nos escapó. Volví a Gimnasia para esto, para ser competitivos, y para cumplir un sueño”, señaló Nacho Fernández, de recordado paso por River Plate.

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En la próxima etapa Gimnasia se enfrentará con el ganador del cotejo que el miércoles sostendrán Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, e Independiente Rivadavia de Mendoza. Previamente se confirmaron para cuartos de final los duelos Instituto de Córdoba-River Plate, Rosario Central-Barracas Central y Vélez Sarsfield-Independiente de Avellaneda.