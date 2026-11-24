Según ha podido comprobar EFE y han informado a EFE fuentes policiales, el hallazgo se ha producido a la finalización del partido que esta noche ha enfrentado al Ceuta con el Almería, valedero para la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, la Segunda División del fútbol español.

El autobús del Almería se encontraba estacionado a las puertas de los vestuarios cuando los agentes policiales advirtieron un movimiento sospechoso en los bajos del vehículo.

La inspección permitió localizar a un migrante marroquí que había aprovechado un descuido para introducirse en los bajos del autobús.

Aun así, el vehículo no se iba a dirigir hacia el puerto de Ceuta para embarcar hacia Algeciras (Cádiz) ya que la expedición del Almería hace noche en la ciudad ceutí, por lo que el embarque no se iba a producir hasta esta mañana a primera hora.

El migrante ha sido trasladado en un vehículo de la Policía Nacional a las dependencias policiales para proceder a los trámites pertinentes.

Esta situación es la segunda que se produce esta misma temporada ya que en el mes de septiembre un menor marroquí de 17 años viajó como polizón escondido en los bajos del autobús del Real Valladolid y fue descubierto tras cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Tras más de una hora por autovía y unos 100 kilómetros recorridos, el menor comenzó a golpear la estructura y a pedir auxilio cerca de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La expedición vallisoletana paró en una estación de servicio, le dio agua, comida y ropa, y el médico del club, Alberto López Moreno, le atendió hasta la llegada de la ambulancia y la Guardia Civil.

En los dos casos se trata de migrantes que llegaron a la Ceuta a finales de julio durante la entrada masiva.