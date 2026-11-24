"El estadio estará lleno, vendrá mucha gente. Queremos ser competitivos y dar lo máximo. El resultado difícilmente se puede garantizar, pero hay que dejarlo todo ahí. La gente tiene que irse con esa sensación. Tenemos que exprimir lo máximo de nosotros mismos en lo futbolístico, lo físico y lo mental. Nuestra cabeza debe permitirnos llegar al límite de nuestras posibilidades. Si lo logramos, tenemos una oportunidad de ganar", remarcó el técnico en la rueda de prensa.

Vio al Villarreal contra el Barcelona. "Confirmó su velocidad arriba, golpearon enseguida en el primer contraataque y, tras la presión, definieron de maravilla. Mostraron juego combinativo, buena salida de balón, mucha velocidad hacia arriba y calidad en la definición", destacó.

"En la segunda parte perdieron por la fuerza del rival, pero jugaron de manera excelente. Les va bien el juego de rápidas transiciones. Saben combinar de forma excelente bajo presión", elogió el técnico de su rival de este miércoles.

Slavia y Villarreal ya jugaron entre sí hace nueve años. "Vi aquellos partidos por la televisión. Nos pusimos rápido 2-0, con goles de Necka y Danny, creo, pero acabó 2-2. No me acordaba para nada. Hasta ahora no me lo habían recordado. No había pensado en ello", recordó.

El club checo sufre varias bajas, entre ellas Lukas Provod. "La plantilla está muy equilibrada. Hemos logrado manejar las ausencias. En esta época afecta a muchos equipos. El calendario está mucho más cargado que hace unos años. Nos fastidia que vayan a faltar unos seis jugadores que nos vendrían bien para el partido, pero intento buscar algo positivo: hemos pasado menos tiempo debatiendo la alineación", expuso.