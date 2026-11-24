"Sabemos lo bueno que es este equipo, pero todo depende de nosotros, de cómo lo manejamos y lo preparados que estemos. Los partidos en Europa son diferentes a los de nuestra liga. Tenemos que prepararnos y demostrar que queremos ganar", valoró en la rueda de prensa previa al encuentro, según informa el club checo.

"Si jugamos como equipo, podemos ganar a cualquiera", explicó el futbolista, que puso como ejemplo el rendimiento ante el Arsenal, pese a la derrota por 1-2: "Sabemos que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, podemos competir incluso contra equipos como el Arsenal. Tenemos que basarnos en eso".