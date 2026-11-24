El francés se lesionó pocos minutos después de entrar al campo, precisamente en el partido en el que reaparecía tras sufrir una dolencia en el aductor durante el encuentro ante el Valencia, disputado el pasado 1 de noviembre.

Lemar, que se había perdido el partido ante el Betis, entró al campo tras el descanso, pero tuvo que ser sustituido en los últimos minutos al notar nuevas molestias musculares, en esta ocasión en el isquiotibial.

El entrenador del Elche, Martín Anselmi, reconoció que el centrocampista estaba en condiciones de disputar "30 o 40 minutos como máximo" y explicó que fue el propio futbolista quien pidió el cambio al sentir la molestia.

Lemar se someterá entre este martes y el miércoles a pruebas médicas para determinar con mayor exactitud el alcance de la lesión y el tiempo que deberá permanecer de baja.

"Es prematuro saber si es grave o no, pero está lesionado. Sintió un pinchazo en el isquio. Es un lugar diferente al de la anterior", explicó el técnico.

El centrocampista se incorporó al Elche el pasado 1 de septiembre y debutó una semana después ante la Real Sociedad, partido en el que anotó un gol. Posteriormente, disputó los ocho encuentros siguientes hasta que sufrió la lesión ante el Valencia.

Anselmi reconoció que Lemar es un futbolista que aporta "jerarquía" al equipo, por lo que su nueva ausencia supone un contratiempo para el conjunto ilicitano en un momento delicado de la competición.