"No tenemos la obligación de acudir al mercado, no vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo. Tenemos un equipo", declaró Luis Enrique, en la conferencia de prensa previa al choque en París ante el Roma italiano.

"Es verdad que hay que estar más atentos, pero con estos jugadores, este cuerpo técnico y esta afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en hacer nuestro trabajo y superar las dificultades", agregó.

El PSG, líder de la primera fase de la Champions con cuatro victorias en otros tantos partidos, empatado a puntos con el Real Madrid de José Mourinho, se mide al AS Roma, que es vigésimo en la tabla, cerca de los puestos de eliminación.

Luis Enrique elogió a su homólogo de la Roma, el veterano Gian Piero Gasperini (68 años), y a los delanteros del club italiano, entre ellos el neerlandés Donyell Malen, quien acaba de marcar cuatro goles en la serie A ante el Parma (1-5), y ya suma 16 en todas las competiciones en lo que va de temporada.

"Conocemos a todos los jugadores de la AS Roma, sobre todo a los delanteros. Antes Malen jugaba en banda y, cuando pasó al centro, demostró su capacidad para marcar goles. Su cifra de goles es increíble", indicó.

Luis Enrique entrenó a la Roma hace 15 años, una breve etapa que le marcó, a pesar de la falta de buenos resultados.

"Fue muy especial para mí. Tengo un buen recuerdo de mi año en Roma. Es una sensación muy bonita cada vez que tengo la posibilidad de visitar Roma, es magnífico. Las cosas pueden ir mejor o peor, pero así es la vida. Hay que aceptarlo. Guardo un recuerdo muy positivo", cerró.