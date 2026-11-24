En un comunicado, la FRMF lamentó que no se hubiera atendido su petición de extraer "las consecuencias jurídicas" de unas prácticas que, a su juicio, podrían haber afectado a la integridad y credibilidad del procedimiento arbitral.

La federación marroquí aludió, en particular, a los hechos que considera "probados" sobre un supuesto contacto entre el árbitro alemán Ulrich Haas, miembro del panel arbitral del TAS, y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol 48 horas antes de la publicación de la decisión del TAS.

Asimismo, la FRMF sostuvo que el fallo no tuvo en cuenta la orientación reciente adoptada por la 'International Football Association Board' (IFAB) y la FIFA sobre la salida de los jugadores del terreno de juego sin autorización del árbitro, así como sobre las responsabilidades y sanciones disciplinarias derivadas de esa conducta.

Por ello, la federación marroquí reiteró su determinación de agotar "todas las vías de recurso jurídicas posibles" para impugnar la decisión del TAS.

Para Marruecos, al abandonar temporalmente el campo Senegal infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN, lo que debería haber llevado al árbitro a dar por finalizado el partido de forma anticipada. También sostuvo que el colegiado incurrió en un error de derecho y que su decisión fue arbitraria.

Tras la audiencia celebrada a puerta cerrada en la sede del TAS en Lausana (Suiza) el 8 de octubre, el panel de árbitros del caso se pronunció así por unanimidad, en un fallo publicado este martes, sobre el recurso de Senegal, que reclamó que se anulara la decisión de la CAF, en segunda instancia, de proclamar ganadora a Marruecos por 3-0 en la final del 18 de enero en Rabat y que la declarara de nuevo campeona, ya que ganó 0-1 en la prórroga.

El Comité de Apelación de la CAF declaró el pasado marzo campeona a Marruecos, después de su reclamación, porque la mayoría de los jugadores de Senegal, menos su capitán, Sadio Mané, abandonaron el campo cuando el árbitro señaló en el tiempo añadido un penalti a favor del equipo marroquí.