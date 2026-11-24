"No puedo tener un mejor compañero para aprender, para crecer, para pedirle consejos, para escucharle y para trabajar día a día y competir con él. Para mí es un privilegio", confesó el guardameta suplente del equipo rojiblanco ante los medios de comunicación tras participar en la inauguración en San Mamés de la exposición temporal 'Entre México y Bilbao, historias compartidas de fútbol'.

Padilla y Bibiane Schulze, futbolista del equipo femenino también vinculada familiarmente con México, encabezaron la presentación de una muestra que repasa los vínculos históricos, culturales y deportivos entre el País Vasco y México y que organizan conjuntamente el Museo Athletic y el Museo Arocena de Torreón.

El portero rojiblanco, que el pasado 6 de octubre debutó como internacional absoluto con México, reconoció que le gustaría disputar el Mundial de 2030 con el 'Tri', aunque por el momento prefiere centrarse en su trabajo diario en el Athletic.

"¿Quién no quiere jugar un Mundial con su selección? Todavía quedan muchas temporadas y el futuro lo dirá", comentó Padilla, que esta temporada únicamente ha disputado la primera eliminatoria de Copa, frente al Prat, y que podría repetir bajo palos el próximo 1 de diciembre en Soria ante el Numancia, en la segunda ronda.

"No sé si seré el portero de la Copa. Estoy preparado para cuando el equipo me necesite. La verdad es que no es una cosa que piense. Trabajo día a día para estar a mi mejor nivel y, si el 'míster' me necesita en cualquier momento, ayudar al equipo", explicó.

"Todos queremos jugar, pero hay que saber asumir el rol y saber desde dónde puedes ayudar al equipo lo máximo posible", apostilló Padilla.