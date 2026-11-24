Pochettino soñaba con dirigir a los 'Red Devils', pero nunca pensó que lo haría con el equipo en puestos de descenso, con una sola victoria en liga en once partidos y con la Champions como extraña salvación a un inicio de temporada tétrico.

Este miércoles se enfrentan al Sporting de Portugal y Pochettino vuelve a la Champions cuatro años y medio después de la dramática eliminación contra el Real Madrid en el Bernabéu, cuando comenzó la Champions de las remontadas. El argentino fue testigo del primer atisbo de magia de los de Carlos Ancelotti ese año, que les remontó un 0-2 en el global en cuestión de media hora gracias a un 'hat trick' de Karim Benzema. Meses después y tras apenas año y medio en el club, Pochettino se fue.

Un último recuerdo amargo que aun así no empaña que la Champions le dio su mejor momento en los banquillos, aquella Champions 2018-2019 con el Tottenham Hotspur.

Los 'Spurs', inmersos en un desierto de títulos de más de dos décadas, eliminaron en octavos de final al Borussia Dortmund, goleando a los alemanes, se impusieron en cuartos al Manchester City, con muchísima polémica y con un gol ayudado por la mano de Fernando Llorente que Pep Guardiola aún no olvida, y llegaron a semifinales contra el Ajax de Erik Ten Hag.

Los londinenses, con Harry Kane, Heung-min Son, Christian Eriksen y Dele Alli, perdieron en Londres 0-1 y perdían en la vuelta por 1-0 cuando comenzó el show de Lucas Moura. En los mejores minutos de la carrera del brasileño, anotó tres goles, , incluido uno en el 96, y gracias al valor dobles de los goles -inexistente hoy en día- dio el pase a la final al Tottenham. Pochettino, abrazado a su cuerpo técnico, tuvo una de las mejores postales de su vida.

La historia, eso sí, no pudo completarse con alegría. Ese Tottenham fue a Madrid a pelear la Champions contra el Liverpool y se produjo una de las peores finales de la historia de la competición. Sin ninguna duda la peor desde que la Champions se llama Champions, quizás solo la de 2003 entre Milan y Juventus le puede igualar. Un gol de Mohamed Salah en el primer minuto y otro de Divock Origi dilapidaron las opciones de título de los de Pochettino, que además ese día cerró un círculo.

Fue despedido meses después, tras un mal arranque liguero, y se marchó con la sensación de que se había sido injusto con él. Hizo subcampeón de la Premier al Tottenham y lo llevo a su primera final de Champions y aún así Daniel Levy le firmó el despido en cuestión de meses. Los resultados posteriores a la etapa de Pochettino confirmaron que fue un error echarle.

Este miércoles vuelve en un escenario muy diferente, con un Manchester United necesitado de victorias para no entrar en una crisis aún mayor. Ya les goleó este fin de semana el Liverpool, no pueden permitirse más hecatombes.