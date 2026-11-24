"Lukas lleva preocupado mucho tiempo por esta lesión. La temporada pasada logró solucionarlo, pero empeoró en verano y ha tenido dificultades durante todo este otoño. Cuando volvió de la selección nacional, quiso abordarlo. Le limitaba incluso durante el movimiento normal", explicó el técnico en rueda de prensa este martes.

"Creemos que esto se resolverá rápidamente y que no habrá nada grave. Debería volver tras las vacaciones de invierno y estar disponible en primavera. En muchos partidos rebasó el límite, pero ya la pasada semana volvió diciendo que ya no podía ayudar al equipo y que había que abordarlo", confirmó el entrenador.

Además, Trpisovsky repasó que era una lesión recurrente para Provod durante los últimos cursos, pero este verano, con la "gran renovación" del equipo, necesitaban al futbolista, aunque admitió que no estaba "físicamente tan bien" como requería el equipo.

"La semana pasada me enteré de la cirugía. A veces mejoraba, a veces empeoraba. Entrenaba con pastillas y ni siquiera eso funcionaba ya", ratificó, según informa el club checo.