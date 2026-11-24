En declaraciones a Prime desde el Emirates Stadium de Londres, antes del partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Borussia Dortmund, Martínez recordó que Portugal, un país de apenas once millones de habitantes, no se ha perdido ninguna gran competición desde la llegada de Cristiano a la selección, "y eso se debe a lo que él ha aportado y a su profesionalidad".

"En los últimos días ha habido muchas opiniones subjetivas sobre lo que es ahora el jugador. Lo que no es subjetivo son las estadísticas y la forma en que ha marcado el juego. Estamos hablando de un jugador al nivel de Lionel Messi, Maradona, Johan Cruyff: esos son los números de un jugador como Cristiano", opinó.

"Cristiano es probablemente una de las figuras más emblemáticas. No creo que volvamos a ver a otro jugador de esa dimensión en Portugal", añadió.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, se retiró recientemente de la selección portuguesa tras disputar 234 partidos y marcar 146 goles, dos récords con el combinado nacional.

El delantero alcanzó su mejor promedio goleador con la selección bajo las órdenes de Martínez, con 28 tantos en 37 encuentros (0,757 goles por partido). También fue decisivo en la conquista de la Liga de Naciones de 2025, al marcar en la semifinal contra Alemania y en la final frente a España.

El técnico español, que dirigió a Portugal durante tres años y medio, afirmó que "fue una alegría trabajar" con el exdelantero del Real Madrid y elogió su "compromiso con el juego".

"Creo que algo que se aprende de Cristiano es que su mentalidad nunca fue ganar algo: su motivación no era ganar el Balón de Oro; su motivación era ser mejor al día siguiente. Su compromiso con el juego es inigualable", comentó.

La etapa de Cristiano con la selección portuguesa llegó a su fin tras las desavenencias entre el actual delantero del Al Nassr saudí y Jorge Jesus, sucesor de Martínez al frente del equipo.