Trpisovsky, que analizó el reciente partido del Villarreal frente al Barcelona, destacó también la capacidad del conjunto castellonense para combinar bajo presión y aprovechar los espacios al contraataque.

"Han confirmado su velocidad en ataque. Marcaron en su primera contra y después acertaron tras una presión. Han demostrado un buen juego combinativo, una buena salida de balón y mucha velocidad hacia adelante, además de calidad en la finalización", explicó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador confirmó asimismo la ausencia de Provod, que arrastra problemas físicos desde hace tiempo y tendrá que pasar por el quirófano. El futbolista llevaba meses compitiendo con molestias que habían condicionado incluso sus movimientos habituales.

"Le ha estado molestando durante mucho tiempo. Se le agravó en verano y ha sufrido durante todo el otoño. Cuando regresó de la selección quiso solucionar ya el problema. Le limitaba incluso en los movimientos cotidianos", relató.

Trpisovsky confía en que el centrocampista pueda recuperarse durante el parón invernal y estar disponible para la segunda parte de la temporada. "Debería volver durante el descanso invernal y estar disponible para la parte de primavera", apuntó.

La baja de Provod se suma a otros problemas físicos en la plantilla, entre ellos el del centrocampista David Moses, lo que obligará al técnico a buscar alternativas, entre ellas figura el joven Pavel Kacor, aunque el entrenador advirtió de que todavía no está preparado para disputar los noventa minutos.

"Con veinte años tiene un nivel de juego muy alto, aporta calidad y es polivalente, aunque las lesiones le han frenado. No está todavía para jugar 90 minutos", explicó.

Pese a las numerosas ausencias, el técnico checo destacó la capacidad de su plantilla para responder a las dificultades y consideró que la competencia interna es una de las principales fortalezas del equipo.

"A veces nos faltan seis o siete futbolistas y los demás están respondiendo muy bien", afirmó.

Sobre el encuentro ante el equipo español, Trpisovsky aseguró que el objetivo es ofrecer una actuación a la altura de la Liga de Campeones y corresponder al apoyo de los aficionados.

"No se puede garantizar el resultado, pero hay que dejarlo todo. La gente tiene que marcharse con la sensación de que hemos dado el máximo. Tenemos que exprimirnos futbolística, física y mentalmente", manifestó.

El técnico recordó también los enfrentamientos entre ambos equipos hace nueve años, cuando el Slavia empató 2-2 en Vila-real y perdió 0-2 en Praga, aunque descartó que aquellos resultados supongan una motivación especial.